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廣運物流設備接單夯 伺服器液冷散熱商機明年新動能

經濟日報 / 記者李珣瑛／台北即時報導
廣運參加2021台北國際自動化工業大展，25個攤位盛大展出以「雙溫層揀貨/理貨冷鏈物流軟硬體整合」為展出技術主軸。記者李珣瑛/攝影
廣運參加2021台北國際自動化工業大展，25個攤位盛大展出以「雙溫層揀貨/理貨冷鏈物流軟硬體整合」為展出技術主軸。記者李珣瑛/攝影

廣運（6125）參加2021台北國際自動化工業大展，25個攤位盛大展出以「雙溫層揀貨／理貨冷鏈物流軟硬體整合」為展出技術主軸。預期廣運明年營運內外皆美。

廣運受惠中美貿易戰台商大舉回台投資，COVID-19疫情促使宅經濟大暴發，業者紛紛對物流常溫及低溫冷鏈設備，及智慧立體化生產線及高密度倉儲物流有高度需求，促使廣運接單暢旺；加上今年初承作機捷A3站預辦登機4.2億元於2022年9月完案，先前又已承接第三航站（T3）區行李處理系統23.7億元規模，於今年建築主體官方已順利發包，未來將配合新進度安排施作，目前訂單已排至2023年以後。

廣運的熱傳事業因應全球5G通訊及雲端商機大爆發，巨量的運算需求持續升溫，包括Google、Microsoft、Amazon等雲端大型企業，於世界各地積極建置資料中心，廣運近3年開發成功的高效液冷散熱系統，其中液冷監控主機（CDU）、水冷板（Cold Plate）及分歧管等陸續通過Intel的國際認證，目前多家伺服器品牌廠與ODM代工廠已向廣運購買並進行為期7~8個月機台測試，預期2022年3月Intel新世代Eagle Stream平台發表後可以帶動廣運熱傳事業高度訂單需求量。隨著全球碳中和議題發酵，廣運並已開發成功「浸沒式散熱」及自有品牌、自主配方的介電液，將會是未來液冷散熱市場新亮點。

廣運於去年與太極子公司盛新合作，成功開發第三代半導體碳化矽（SiC）長晶設備結合AI智能監控系統可以4吋~8吋共用，目前盛新已向廣運訂購3台並有1台交付盛新生產使用。盛新今年Q3已開始小量產數十片交付客戶，並視通過產品認證時程，計劃明年下半年擴新購60台以上，而廣運SiC長晶爐設備較國外設備大廠在價格、品質及軟體上皆具有高度競爭優勢。

廣運今年前三季合併營收約29.51億元、年增2.9%，稅後淨損約2.08億元，每股淨損約0.84元。又配合大陸政策性搬遷補償，大陸蘇州廣運機電（蘇州）及廣運科技（蘇州）2家子公司可獲約14.5億（人民幣3.38億）的補償款，目前已收到4.9億（人民幣1.15億），並完成現金減資3.4億（USD1200萬）匯回台灣，目標明年完成此項交易，預期可以認列約9億的處分收益，EPS貢獻3.58元。未來廣運持續聚焦在智慧物流自動化設備、第三代半導體設備、資料中心／伺服器液冷散熱解熱方案營運及活化大陸投資性不動產，發揮集團運作綜效。

廣運集團董事長謝清福（右）與執行謝明凱。記者李珣瑛/攝影
廣運集團董事長謝清福（右）與執行謝明凱。記者李珣瑛/攝影

廣運 半導體 雲端

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