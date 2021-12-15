今年商用地產突破1600億又創高 科技業仍將是最大買方

全球疫情反覆，而台灣在防疫有成、半導體技術領先優勢與中美科技戰的關鍵地位下，繳出亮眼的出口與經濟成長率成績，企業營運表現優異全面帶動台灣不動產交易動能。根據第一太平戴維斯統計，2021年大型商用不動產交易金額達1619億元，年增率12%，交易規模寫下歷史新高。

今年商用不動產交易以「廠辦」最為熱門，全年交易金額達到487億元，比去年同期成長約1倍，反映自2018年的台商回流熱潮開始，科技製造業從初期的工廠擴增需求，延續至辦公空間升級擴大。

在自用需求與投資型買方布局下，工業地產成交規模穩定成長，全年廠辦、廠房與工業土地三者合計總額達1305億元，比去年成長13%。從交易金額來看，科技業仍為工業不動產最大買方，投入金額達478億元，且北台灣買氣熱絡，桃園市的廠房、新北市的廠辦為主要交易重心，包括景碩以45億元購入勝華楊梅廠、台灣微軟以24億元買下南崁近7000坪的廠房作為數據中心，以及全球人壽斥資41億元買下藍天電腦三重總部大樓，都是市場關注焦點。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，台灣疫情控制穩定、美中角力以及科技應用加速，為台灣經濟帶來榮景，預期科技業的剛性自用需求在未來1至2年將會持續主導商用不動產交易，再加上政府擬延長台商回流方案，廠房、廠辦與物流倉儲將持續受益。

他也指出，另一方面，政府大力打造南台灣成為下一個科技重鎮，多家國內外半導體大廠陸續宣布增加台南與高雄的投資，產業轉型與升級也為南台灣商用不動產帶來更多機會，預期明年商用不動產租金與價格齊揚。