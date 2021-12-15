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台中市府查封台開所有中市土地 公司強調已提上訴

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

台中市政府今(15)日宣布，已偕同台中地方法院民事執行處、地政事務所及律師，於昨日至中市北屯區，針對台開公司（2841）所有位於大坑特定風景區的大湖段及大華段約4萬坪土地進行查封作業。

台中市經發局表示，後續將依市府聲請執行標的開始執行財產拍賣，期儘速收回精密一期開發案結餘款新台幣17億1,237萬4,807元，確保市府權益。

對此，台開公司表示，精密一期開發案第一審台中地方法院109年度重訴字第5號判決仍有諸多爭議，台開公司已經依法提出上訴，目前正由台灣高等法院台中分院受理中。

台開說，公司將於第二審訴訟期間向法院說明，台中市政府於訴訟中並未說明有任何「恐受難於抵償或難於計算之損害」，且因假執行將造成台開公司「不能回復」的損害，請第二審法院應於訴訟程序中先予以撤銷假執行，以便保障台開公司及全體股東之權益。

經發局說明，精密一期開發案自108年12月3日向台中地方法院提起民事訴訟，歷經2年爭訟，於今年9月30日經法院一審宣判市府勝訴，台開公司應返還市府17億餘元的結餘款，並於提供擔保後得辦理假執行。

市府因此於11月份完成擔保金提存，向法院聲請假執行台開公司資產，目前已由台中等各地地方法院協助辦理查封作業，針對與台開公司的其他訴訟案件，亦將持續積極捍衛市府權益。

對於台中市進行假執行一案，台開指出，精密一期開發案第一審法院判決，讓台中市政府得以假執行，並未審酌台中市政府有無因恐受難於抵償或難於計算之損害，也未審酌台開公司因假執行恐受不能回復之損害，極不合理。

台開說，假執行裁判的執行本質仍為終局執行，一旦實施假執行程序，其效果與確定判決的強制執行程序相同，台開公司資產仍遠大於負債。

台中市政府如在第二審審理期間即對台開公司強制執行，將對台開公司權益確生重大影響，甚至導致台開公司無法運作，且第一審法院僅以三分之一為擔保即准許台中市政府得以假執行，也不合理。

台開強調，仍有誠意與台中市政府協商，在兼顧台中市政府權益，以及台開公司及全體股東權益之下，尋求妥適的解決方式。

台開 股東

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