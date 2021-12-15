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遠雄基金會耶誕傳愛 包裝千份禮物送弱勢學童

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
透過親手包裝、繪製小卡等具體行動，在聖誕前夕送至學童手中，讓小朋友感受佳節溫暖。圖/遠雄文教公益基金會提供
透過親手包裝、繪製小卡等具體行動，在聖誕前夕送至學童手中，讓小朋友感受佳節溫暖。圖/遠雄文教公益基金會提供

聖誕佳節即將來臨，遠雄文教公益基金會長期致力於企業社會責任推動，響應1919中華基督教救助協會「鞋盒傳愛」計畫及瑞信兒童醫療基金會「2021聖誕歡樂列車」活動，號召集團旗下關係企業及協力夥伴包括遠雄航空自由貿易港區、遠雄遊憩事業及高雄洲際酒店，攜手包裝教學用品、文具、繪本等共1,000份愛心禮包，在聖誕節前夕贈予弱勢學童，藉此溫暖孩子們的心。

遠雄文教公益基金會參與「1919鞋盒傳愛」活動已邁入第七年，有別於過去鞋盒裝盒的形式，今年為符合集團「永續、循環」理念，特別以帆布袋取代鞋盒，將禮物送給1919中華基督教救助協會、瑞信兒童醫療基金會及遠雄基金會修繕戶學童等。志工報名踴躍，透過親手包裝、繪製小卡等具體行動，讓這份聖誕驚喜更具意義，千份禮物也將在聖誕前夕送至學童手中，讓小朋友感受佳節溫暖。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，聖誕節是分享與愛的節日，希望大家一起關懷周遭需要幫助的人，或是在起跑點缺乏機會的人，並藉由這份小心意為他們帶來溫暖、愛與關懷。「鞋盒傳愛」活動至今累計受惠超過七千位孩童，發送給需要的弱勢學童，也希望學童們延續這份溫暖的，化為笑容傳遞出去，在希望與祝福中迎向新的一年。

遠雄 聖誕節

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