建商獵地2,470億寫三年新高 這區追捧最熱

第一太平戴維斯統計，2021年大型商用不動產交易金額達1,619億元，年增率12%，交易規模寫下歷史新高。

土地市場方面，土地與地上權交易金額累計達2,751億元，雖比去年小幅減少8%，但今年缺乏大型地上權，若排除地上權，單單土地交易金額達2,482億元，追平去年表現。

其中，由於土地取的困難，再加上都更危老案件在融資條件上更具優勢，促使建商成為今年商用不動產的最大買家，整棟的辦公室、旅館、汽車旅館與商場都是收購目標，投資金額達到467億元。

若加上今年度土地購置金額，建商今年擴增土地庫存達到2470億元，寫下近三年新高，並且連續三年突破2,000億元購地門檻。

區域方面，雖然地價明顯提升，主要都會區仍是布局重心，台中市、台北市與高雄市等三大都會區分別以670億元、607億元與355億元名列前三。其中，台中七期更是受到多家建商追捧，全年交易金額高達311億元，包括興富發、皇翔、聯聚與宏璟建設都積極布局。

壽險業今年也積極進場，購置土地與商用不動產金額達396億元，和以往不同的是，有4成布局在廠辦與工業用地。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，疫情控制穩定、美中角力以及科技應用加速為台灣經濟帶來新的榮景，預期科技業的剛性自用需求在未來1至2年將會持續主導商用不動產交易，再加上政府擬延長台商回流方案，廠房、廠辦與物流倉儲將持續受益。

另外，政府大力打造南台灣成為下一個科技重鎮，多家國內外半導體大廠陸續宣布增加台南與高雄的投資，後續對於供應鏈的引領動作將持續擴大，產業轉型與升級也為南台灣得商用不動產發帶來更多機會。

投資市場方面，物價上升再加上低利環境，預期明年度商用不動產迎來租金與價格齊揚的格局。