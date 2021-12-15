北市有線電視 2022年各組每月收視費維持不變

台北市有線廣播電視系統費率審議委員會近日開會決議2022年度有線電視各項費用上限，其中A組、B組、C組均維持2021年標準，不予調整。

台北市觀光傳播局局長劉奕霆表示，2022年度台北市有線電視分組付費仍維持三種頻道組合，其中俗稱「吃到飽」的A組，酒家原有業者每戶每月上限為490元，新進業者北都445元。B組以無線電視頻道、原住民電視台、客家電視台、國會頻道為主，每家業者上限均為200元，收視戶可依需要自行決定是否加購業者提供的套餐組合。C組為A組原有頻道再加上數個頻道，各業者收費上限在510元至545元間。

劉奕霆說，2022年度長期訂戶依然享有優惠，包括雙月繳折扣10元、季繳折扣15元、半年繳折扣45元、年繳折扣90元。低收入戶免收裝機費（含1台分機費）、收視費，及中低收入戶收視費半價優惠，也都維持不變。

劉奕霆補充說明，費率委員會自今年10月起共召開3次會議，並曾邀請有線電視業者列席說明提報的費用資料，及產業團體代表說明對有線電視整體服務及費用的看法。觀光傳播局近日內將簽報費率委員會各項決議，並於市長核定後正式公告施行。