煙波打造宜蘭傳藝旅宿今起試營運 明年1月21日開幕

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區的ROT經營團隊－全聯善美的文化藝術基金會，2021年與煙波集團攜手合作營運園區習藝旅宿。煙波集團以「煙波花時間-宜蘭傳藝」的品牌，自「夜宿蘭陽藝城 漫遊古味巷陌」概念出發，打造宜蘭傳藝園區這座動態博物館。「煙波花時間-宜蘭傳藝」自今（15）日起試營運，將於2022年1月21日正式開幕，首年平均房價預估5,500-6,000元，住房率目標為七成，年營業額拚1.6億元。

「煙波花時間-宜蘭傳藝」住宿區以雙人房、四人房、上下舖四人房、六人套房、花時間套房作規劃，而在這濃厚閩南式空間裡不可或缺的好食珍饌，則由煙波主廚團隊以「吃一頓人情豐滿的當代臺灣菜」為核心精神，將台味名菜，結合蘭陽好米與在地食材，推出經典料理，為旅人創造充滿濃厚懷舊氣息的慢饗食空記憶。

財團法人全聯善美的文化藝術基金會透過非營利性質基金會營運宜蘭傳藝園區，將利潤全數再投入園區，以提升傳統藝術及健全環境發展。全聯善美的文化藝術基金會與煙波集團此次攜手展開新的合作，將合力打造習藝旅宿心體驗，讓傳統藝術走入日常生活，在生活中感受傳統藝術的美好。

煙波集團於宜蘭地區深耕多年，有以黃金雙泉及日出海景聞名的蘇澳四季雙泉館、跳脫傳統以粉紅泡泡為概念主軸的宜蘭館，特於今年首度跨界與全聯善美的文化藝術基金會攜手合作園區飯店營運。煙波集團表示，希望將雙方多年累積的品牌經營能量與豐富資源，結合宜蘭傳藝多元的國寶技藝與文創活動，共同打造全台獨一無二的藝城古遊旅店，將台灣傳統藝術以文化轉譯方式推廣給更多旅人。