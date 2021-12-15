東陽前11月累計合併稅前淨利 7.21億 稅前EPS 1.3元

東陽（1319）公布前11月獲利自結數，累計合併稅前淨利 7.21億元，稅前EPS 1.3元，今天盤中股價小漲0.3%，來到32.85元。法人分析隨著歐美生活逐漸擺脫疫情干擾，汽車使用量增加，靜待海運及缺料問題解決後，出貨量將會跟著攀升。

東陽2021年11月自結合併稅前淨利7,883萬元，其中，11月匯兌損失448萬元；累計前11月自結累計合併稅前淨利為 7.21 億元，稅前EPS 1.3元。

東陽也表示，雖然OEM晶片荒及AM市場塞港缺艙位、運費高漲等問題未解除。東陽持續整理整頓，加快生產排程，用高品質的產品，滿足市場需求；目前東陽在手的AM訂單量還是非常多，目前還是無法把客戶的貨順利送出去，出現在出現滿手訂單都無法全能生產，目前客戶也都積極在解決運輸物流問題。