買出永續力 智邦獲經濟部Buying Power環境永續特別獎

企業採購也可以「買」出永續力！智邦科技秉持的「Making Partnership Work」理念，進一步延伸為對土地、社會、世界共生群體的關懷。2020年智邦首度投入石虎田流域收復計畫，2021年智邦與供應商夥伴攜手擴大收復面積，榮獲經濟部「110年Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」特別獎-環境永續組以及採購獎-參獎之雙獎殊榮肯定。

2019年智邦響應政府台商回流政策，於苗栗增設多條生產線，超過千名同仁在此服務，苗栗成為智邦第二個家。懷著回饋當地的心願，智邦表示，2020年3月宣布與苗栗石虎田流域的農家合作，響應社會創新組織-八百金股份有限公司的石虎米流域收復計畫，於通霄楓樹里正式立牌契作兩塊石虎田，分別命名為「生態饗樂園」、「多元共享水田」，為契作面積最大的企業。

智邦深知友善生態友善環境的行動需要企業的持續支持，除了要求自身必須連續三年與八百金簽訂石虎米契作，更應該號召夥伴投入，擴大影響力。因此智邦於2020年10月的供應商大會，與合作夥伴分享石虎米收割後的成果，以及收復石虎田生態流域的理念交流，陸續獲得熱情回應，因而促成了2021年春天有更多熱血的夥伴加入石虎田流域守護者的行列。2021年4月宣布供應商合作擴大石虎田流域契作認養面積，由原本的2.49公頃，擴增至5.1公頃，合計參與的上下游合作夥伴家數達到27家。

八百金股份有限公司以「流域收復」為核心精神，致力打造無農藥的生態村。石虎消失的原因除了新聞上看到的路殺，還包括捕食受農藥危害的獵物，以及農民為保護家禽使用捕獸夾或毒藥傷害石虎。因此，八百金推出的楓樹窩石虎米生態農業品牌，透過企業支持農家以友善耕作方式種植的有機稻米，保護石虎及其棲息地生態，讓石虎和當地居民、農民、以及整體環境永續共生。無毒友善的農地復護育出豐富的棲地生態，逐漸有石虎、食蟹蒙、竹雞等野生動物出沒，期望未來石虎的數量能因此加速成長。

目前智邦再次號召熱血的供應商夥伴參與2022年度的石虎米契作，一同守護石虎田流域，打造野生動物、當地農民以及整體環境永續共生的「生態饗樂園」。

智邦表示，關鍵行動包含 2020年智邦是石虎米流域契作面積最多的企業，達2.49公頃 (約1甲地)。2021年智邦號召27家供應商夥伴也加入石虎米流域收復行列，智邦與供應商夥伴全部契作的面積達5.1公頃。2021年參與苗栗兒童月舉行的『友愛石虎 糧食守護』活動，為苗栗縣8所國中國小學生的營養午餐提供600公斤石虎米，讓孩子們分享品嘗、認識石虎田流域的精神、感受家鄉環境的美好。2021年透過銀色大門-老人送餐平台的媒合與引薦，認識了其長期配合及支持的嘉義市興村花甲老人食堂，智邦除了承諾每個月捐贈90公斤的購米金，補足食堂最後一段的米糧缺口外，並加碼每周一日為石虎米日，讓長輩們吃飽吃好吃環保。石虎米成為智邦集團2020年到2021年的企業禮品，透過與智邦的客戶、同仁以及公益團體分享石虎米的方式宣導石虎與生態保育，以及有責任的消費所帶來的影響力。