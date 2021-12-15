「富宇德川」插旗國美特區成功吸引科技人與換屋族目光

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
看準國美特區豪宅聚落發展，「富宇德川」在柳川藍帶水岸打造24樓地標建築。記者宋健生/攝影
看準國美特區豪宅聚落發展，「富宇德川」在柳川藍帶水岸打造24樓地標建築。記者宋健生/攝影

中部知名建商富宇建設，看準台中國美館特區豪宅聚落發展，在柳川藍帶水岸邊最新推出的「富宇德川」，打造24樓地標建築，且以42至50坪的三、四房產品格局，成功吸引不少科學園區科技新貴及換屋族的目光。

台中市西區「國美館特區」，因為擁有綠美、藝術、文教與商業交織而成的特有人文氣息，是許多老台中人嚮往的高品質生活圈，也吸引許多豪宅建商搶進，包括「由鉅大恆」、「富邦（0052）天空樹」等，都是指標建案。

富宇建設看準西區豪宅聚落發展，這次選定緊鄰柳川藍帶水岸邊、南屯路與樂群街口推出「富宇德川」。市調指出，由於西區土地稀少，加上三至四房換屋型產品，此案第進場以來市場反應熱絡；尤其富宇（4907）在新竹頗具知名度，甚至不乏有竹科人南下購屋。

業者指出，「富宇德川」規劃24層超高結構安心穩固之外，更坐擁城市精華圈最難得的低密度視野、恆久棟距，產品規劃約36至42坪3房、47至50坪4房，總戶數103戶(含1戶店面)，總銷約22億元。

目前，主力總價3房含1車位在2,200萬至2,500萬元，4房含雙車位2,800萬至3,000萬元，已購客戶有不少是區域換屋客，以及中科、竹科的高階主管。

業者透露，富宇建設在新竹地區深耕多年，早已累積高品牌知名度，加上新竹近年來房價飆漲，部分竹科人準備退休後到台中生活，加上喜歡國美館生活圈的藝文氛圍，因此提前購置「富宇德川」當成未來的退休宅。

值得一提的是，「富宇德川」以國美館為重心，延伸西區近年發展計畫，包括勤美誠品、市民廣場與草悟道的時尚、休閒共存，或走訪綠光計畫范特喜、審計新村等文創聚落，體驗新興文化潮流。

業者說，此案融入了台中國美特區的生活之美，可以聆聽由綠美園道與親水河岸、藝術雅興與文化底蘊所交織而成的城市協奏曲，這種逐優雅而居的生活環境，成功吸引換屋族及科技新貴到此購屋定居。

42至50坪的三、四房格局，吸引不少科技新貴及換屋族的目光。記者宋健生/攝影
42至50坪的三、四房格局，吸引不少科技新貴及換屋族的目光。記者宋健生/攝影

豪宅 竹科

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