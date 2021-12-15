居家防噪！芯芸發表隔音新建材「緩衝降噪水泥」受矚目

樓板隔音新規上路，住宅分隔上下樓層的分戶樓板，都必須達到一定的隔音效果才能通過政府檢測。芯芸隔音今(14)日發表最新開發的「緩衝降噪水泥」，強調這項隔音新建材，不但施工簡單，而且隔音效果更佳。

芯芸隔音總經理戴萬源表示，這項隔音建材目前已獲得崇偉建設等國內知名建商陸續採用，未來也計畫外銷到東南亞等國家。

戴萬源強調，芯芸系列降噪緩衝樓板隔音系統，可廣泛使用於住宅大樓、會議室、醫院、飯店、大型公共建築的樓地板地面，吸音降噪效果佳，尤其適用於樓上有噪音的地方使用，捍衛使用者

不受噪音干擾的基本權利。

中央大學土木系畢業的戴萬源指出，內政部公布樓板隔音新制，修正《建築技術規則》要求連棟住宅、集合住宅新建或增建的建物，分隔上下樓層的分戶樓板，都必須達到一定隔音效果才能通

過政府檢測。

對消費者來說買房更有保障了，但是不少建商私下表示很憂心，擔心建築施工更繁瑣、成本也增加許多，可能讓施工期延長。

建築師程景煌提到，今年以前的建築並沒有隔音規定，之前只有私人或是豪宅才有加隔音建材，常見的隔音建材是在施工時鋪設保麗龍後，再鋪設磁磚或木地板。

程景煌說，要達到隔音效果，樓板高度至少增加7公分，連帶牆面厚度跟著增加，樓板也會感覺變低，無形中增加空間、坪數需要加大的成本；在施工過程中也會造成配管難度，水電配管需要與保麗龍保持一定距離，因此設計時變得很麻煩。

隔音新法上路，不是增加樓地板厚度就能達到居家降噪，建商施作成本和維護費用都會增加。

傳統建商降噪作法為鋪塑膠墊隔絕噪音，工程繁瑣之外，塑膠墊再鋪設地磚或木地板兩種異材質接合，時間一久會有磁磚翹起的危機，塑膠墊也可能移位，後續將增加維修成本。

根據建商計算，使用隔音設備後，以相同厚度的樓板來看，總結構成本增加3%至5%，因為水泥量需要更多，總重量增加支撐柱子的數量也要一起增加。

戴萬源指出，芯芸隔音首創的「水泥」隔音材，是第一個緩衝降噪乾拌「水泥」隔音系統，使用全新技術將水泥變得更輕，同時具有吸音降噪能力，並符合技術規則建築設計施工第46之6規定。

戴萬源表示，芯芸系列緩衝降噪乾拌「水泥」隔音系統，可以作為磁磚、木地板、PVC塑木板等完成面貼附材料，也可以作為樓板基底表面材的一種完成面，類似水泥完成面，而不需要再施作

任何裝飾面材料，施工相當簡單方便。

他說，這是台灣第一個水泥隔音材，施作簡單方便，不會增加樓板高度，能降低建商成本又符合營建法規46之6規定，對於跑跳碰撞等低頻噪音，隔音分貝數高達17至19分貝。

程景煌提醒，一般建築最惱人的是跑跳碰撞、走路等低頻噪音，消費者在看新建案時可多注意建商用哪種隔音材料，有助未來入住後提升健康生活，讓噪音問題不再是集合住宅的負擔。