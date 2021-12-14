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Siiso璽綬團隊與居之友結盟 打造全台唯一生活加值平台

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
Siiso璽綬導入全新物業管理模式，為台中居民重新定義物業管理及生活服務。記者宋健生/攝影
Siiso璽綬導入全新物業管理模式，為台中居民重新定義物業管理及生活服務。記者宋健生/攝影

網購平台Siiso璽綬今(14)日宣布，與知名物業管理品牌「居之友」結盟合作，將以共享的概念，攜手推出全台唯一社區式服務APP，不但打造獨一無二的購物及服務平台，也為社區住戶創造精緻的購物品質與生活體驗。

Siiso璽綬總經理涂裴鈴表示，團隊首站從台灣最宜居的城市台中出發，將全新的物業管理模式導入，為台中居民重新定義物業管理及生活服務。目前，居之友服務的社區住戶有3萬餘戶，都將因此受惠。

涂裴鈴表示，Siiso璽綬與專業物業管理團隊居之友合作，為社區住戶提供獨有顧問式服務管理，將每月管理費全數轉為線上購物點數，為所有加入APP的特約社區提供專屬的百分百回饋，也將管理費的價值發揮到最大。

目前，Siiso璽綬APP為會員精選上百個優質品牌，如義大利純淨護膚品comfort zone、主打天然海洋活性粘多醣胜肽的保養品牌Muse-Bio、重新定義都會女性的珠寶品牌EYES ONNIM、海鮮肉品宅配首選主廚市集等，涵蓋食衣住行育樂不同層面。

其中「住」的服務，涵蓋衣物洗滌服務、家電保養、寵物美容等多項社區型服務，台中地區還有購物24小時到貨的服務，豐富的合作商家讓住戶的生活更加便利。

除了基本的購物功能外，Siiso璽綬還提供豐富的線上課程，從烹飪、語言、瑜珈到珠寶鑑定應有盡有，使用者在APP中可以體驗到前所未有的尊榮服務。

涂裴鈴說，Siiso璽綬豐富的內容不僅限於多樣化品牌供用戶選擇，同時關注於美食饗宴及對人文生活的追求，不定期分享美食指南及藝文活動，為會員創造更豐富的生活及社區服務體驗，照顧每個家庭的生活所需。

Siiso璽綬營運經理謝奇叡表示，目前市場上的大型電商平台，對於合作廠商利潤抽成高，同時還會要求提供官網外最低價，甚至廠商必須將貨壓在平台倉庫，如果業績不好也求助無門，前後增加許多人力成本。

而Siiso璽綬的優勢在於抽成比例較低，品牌不用削價競爭，更不用壓貨在Siiso璽綬的倉庫，活動彈性也比較高。還有專人服務管理，每天提供銷售數據，方便又省力，同時活化廠商庫存及周轉成本，創造多贏商機。

涂裴鈴表示，Siiso璽綬從台中出發，未來將再擴及南部及北部，期許為住戶提供更加人性化的全新社區生活體驗，打造更美好理想的居住環境。

她強調，Siiso璽綬團隊來自不同專業領域，包含品牌營運、飯店管理、公關媒體、活動規劃及物業管理，成員各自擁有豐富的經驗，透過資源整合，讓服務更加貼近使用者及合作夥伴的需求。

網購平台Siiso璽綬與居之友結盟，推出全台唯一社區式服務APP。記者宋健生/攝影
網購平台Siiso璽綬與居之友結盟，推出全台唯一社區式服務APP。記者宋健生/攝影
Siiso璽綬總經理涂裴鈴展示Siiso璽綬APP為會員精選的各種優質品牌。記者宋健生/攝影
Siiso璽綬總經理涂裴鈴展示Siiso璽綬APP為會員精選的各種優質品牌。記者宋健生/攝影

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