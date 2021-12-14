房價高漲！只好搶購平價宅 這一間57人搶登記

台灣金聯推出平價住宅，從12月1日推出以來至13日止，線上及現場賞屋人潮絡繹不絕，周休假期每日賞屋人數約達1,600人次、每日線上賞屋約萬餘人次，均打破歷年同期紀錄，在全部66戶物件中，目前已完成申購登記手續41戶，加上部分網路登記者正在完成手續中，預估整體銷售率可達九成以上。其中，最熱門的物件為文山區「南方莊園」，共有57人搶登記。

其次熱門為，台南市東區崇賢路三段新都心重劃區富立和築社區的4戶，共30人以上登記。至於本次活動最低總價99萬的宜蘭縣五結海景套房則有9人登記、新北市萬里依山傍海的海景套房也有4人登記。就區域而言，新北市三重區推出4戶、台南市推出5戶，各戶均有人登記申購而確定完銷。

台灣金聯公司指出，本年度平價住宅申購活動即將在12月21日截止，根據過去經驗，預估本周六、日會湧現另一波登記人潮，為疏解申購人潮及避免久候，希望有意購屋成家民眾，可以儘早登記以免人潮過多。另因本活動採登記制，若物件有2人以上登記即抽籤決定買主，換言之，只要完成登記，其先後登記順序並不影響中籤的機率，所以只要有喜歡的物件就來登記，不要因為物件登記人數太多而卻步。

台灣金聯公司表示，此刻已完成申購登記的41戶中，目前有30戶（73%）因有2人以上登記，依申購辦法規定，必須在12月29日經由抽籤決定買主。

台灣金聯公司強調，該公司推出的平價住宅因價格實惠、CP值高，每年推出都受到民眾熱烈歡迎，今年因物件遍布全國，各類型物件均有，民眾選擇性高，所以登記申購非常熱絡，在整個專案銷售活動21天期間內，預估可以達成九成以上的銷售率，也就是可以賣出60戶以上的房子，說明只要價格實在、產權清楚，平價住宅仍然是民眾購屋主流。

本次平價住宅專案活動採登記購買制，凡有意購買者可在12月21日之前，持身分證件親洽該公司或各地業務處，或填妥申請書後郵寄該公司或各地業務處，或採網路登記及匯款等方法，只要繳交3萬元要約保證金及登記手續費1千元，即完成申購登記手續，多人登記購買之物件則訂在12月29日依物件所在地分別辦理公開抽籤決定買主。