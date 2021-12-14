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石牌站33層指標建案 開賣2個月銷5成
北市北投區指標建案「天母常玉」今舉行記者會，代銷新聯陽表示，個案採不價銷售，公開2個月已銷售5成，買家大多是醫生。
「天母常玉」由立樺建設投資興建，位於捷運石牌站一號出口附近，基地約921坪，規畫兩棟，一棟33層，一棟14層，地下均為5層，坪數為31坪、52坪、78坪，開價每坪80~120萬元，總銷達50億元。
新聯陽表示，台北市前兩年熱炒西區改造、東區門戶計畫，今明兩年重量級開發則聚焦北區。
其中台北市政府今年最大招商案、總開發金額上看300億元的北投士林科技園區市有科技產業專用地招商開發案，則是重中之重，人壽、一級建商紛紛進場獵地，未來將以生技、智慧、資通等產業基地與企業總部崛起。
此外，捷運北環段也將於明年第一季動工，行經站點中，包括士林站TOD站、台北表演藝術中心、士北科企業總部大樓等，自新北產業園區，一路串聯士林至內湖，打造北士科－內湖－新莊「雙北科技金三角」，北區生活圈將展開國際化氣象。
新聯陽表示，過去天母、石牌、北投等地推案量較少，今年受惠交通進化、產業轉型、休閒升級，加上都更啟動，推案回溫超過百億，今年前8月士林、北投雙區入籍人口近52萬人，未來將有更多人口紅利穩盤房價。
業者表示，「天母常玉」由建築師郭旭原設計，外觀呼應捷運的流動性，公設空間亦植入美術館的遊走氛圍，社區並收藏美國知名光雕藝術大師Ray King、台灣新銳藝術家蘇孟鴻的藝術品。
其中Ray King曾為美國聖荷西聯邦大樓與法院、波斯頓科技研發總部、及蘆洲捷運站等創作公共藝術，蘇孟鴻則獲國外媒體獲選為「5位最該關注的Frieze London 2021藝術家」之一。
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