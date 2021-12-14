高科大與扣件高值化產學技術聯盟 引領扣件產業國際化

國立高雄科技大學鍛造輥軋工程研究中心與扣件高值化產學技術聯盟，今天在建工校區舉辦「2021扣件產業數位轉型與智慧製造研討會」，邀請中鋼、金屬工業研究發展中心、工業技術研究院等產學研專家交流。現場展示先進精密3D光學量測設備、數位轉型所需的軟體服務，讓來賓體驗智慧製造、檢測技術與數位轉型應用。

聯盟召集人許進忠以「扣件產業數位轉型與技術應用」為題開場，說明扣件產業技術發展趨勢，及數位轉型與智慧製造相關技術，並介紹研發成果，包括數位化設備及產品建模技術、感測及監測軟硬體技術、金屬材料流動特性與破壞模型、線上量測與影像AI識別等。他表示，扣件產業應往高值化產品及專利布局，可有效縮短開發時程及降低研發測試成本。

中鋼自動化與檢測系統發展組長吳崇勇發表「AI技術發展與工程應用」，中鋼2016年起展開數位轉型，從高度自動化的鋼鐵製程為基礎，導入AI技術與發展演算法，收集大量生產數據、利用大數據迴歸分析、機器與深度學習，開發產線AI應用程式，以優化生產流程，降低產量損失的風險與提高產線生產效率。

金屬工業研究發展中心詹家銘博士發表「扣件智慧製造與應用案例」，其客製化設備暨關鍵模組開發團隊，提供包含製程設計、模具設計與成形分析模擬、生產管理、設備監診、可視化與品質管理等服務，透過生產品質可視化和設備監測服務，讓產能不中斷。

工業技術研究院林式庭博士發表「智慧製造與應用案例」，說明團隊發展各式感測器，並開發適用於扣件成形的線上監控智慧感測模組，透過安裝於扣件設備中的動態力感測器，可即時反應扣件成形的電壓變化，擷取感測電路訊號，透過建立電壓曲線，於不良狀態發生時，可即時停機並通知工程人員進行排除作業。