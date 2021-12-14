北市科加持？「天母常玉」晉升百萬俱樂部 醫生搶買

以往天母、石牌、北投等地推案量較少，今年受惠產業轉型，加上北市今年最大招商案「北投士林科技園區市有科技產業專用地招商開發案」發酵，壽險業、一級建商紛紛進場獵地。捷運石牌站指標新案「天母常玉」，開價80-120萬，是北投少見的「百萬俱樂部」，今（14）日舉辦開幕會，代銷公司新聯陽實業副董事長林徹人表示，目前可售50億，兩個月已售五成，買盤多以醫生為主。

「天母常玉」鄰近捷運石牌站，擁有地段優勢，基地面積921坪，社區規劃一棟14層、一棟33層的層次建築，高樓層可眺望關渡平原、北士科未來商辦天際線，主力格局為31、52、78坪，吸引不少在地醫師群、注重教育的家庭、以及企業主買家搶購，高端客群看好未來保值性與稀有視野，直接鎖定每坪百萬的高樓層。

日期預售屋禁止換約，影響層面不小，綜觀明年的價量整體表現，林徹人表示，目前房價北台灣會相對穩定，漲幅較高的中南部，政府明年應該不會再繼續讓中南部房市有六、七成的漲幅，不過原物料依然上漲中，所以房價也不至於會跌價太兇，但會休息一陣子或呈現緩漲的趨勢。

立樺建設指出，今年天母、石牌、北投推案回溫超過百億；前8月士林、北投雙區入籍人口即高達近52萬人，估計未來將有更多人口紅利穩盤房價。

在台北北區中，石牌的改變最受矚目。以石牌站為核心的「石牌生活圈」，位居天母與北士科的雙百萬俱樂部之間，一邊是國際薈萃的生活芳鄰，一邊是世界菁英的競技場，石牌左右逢源、商圈機能更勝兩者，又有醫療聚落、石牌國中小及歐洲小學名校加持，原本就擁有相當穩固的家庭客群青睞；尤其裕民二路、裕民四路寬敞棟距大，過往昇陽、璞園多個推案已形成名宅特區，市容早已不同以往。

立樺建設同集團公司為國內甲級營造－地樺營造，擁有眾多豪宅與捷運共構經驗，精工品質無虞。本案採用全棟SRC結構、住友制震器，並通過台大地震工程研究中心結構外審認證；建材上更貼心嚴選YKK鋁門窗＋6+12+6mm複層中空Low-E玻璃或6+6m複層玻璃，地板採德國SILENTEK隔音墊，讓享受市中心繁華同時，也能兼得寧靜生活品質。

立樺建設董事長趙素堅表示，約莫10年前，接觸台灣新銳藝術家蘇孟鴻，就開啟了收藏之路，「天母常玉」接待中心的五屏畫作，就是收藏之一，當時收購價值達七位數，他也希望將「藝術生活化」的理念，體現在住宅規劃上，打造質美兼備的美學生活。