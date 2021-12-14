快訊

獨／調查局驚爆調查官上暗網買黑槍 檢方偵辦調職

1212變電所起火事故 約3萬戶停電用戶扣減當期電費5%

從耶誕送到跨年 保養品業者爭取交換禮物商機

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
專為虎年推出的福虎生豐春節禮盒，象徵新年100分豐收幸福。圖/阿原提供
專為虎年推出的福虎生豐春節禮盒，象徵新年100分豐收幸福。圖/阿原提供

準備過耶誕節了，又到送禮與玩交換禮物的12月季節，不知道送什麼，清潔保養禮盒可說是安全牌，至於禮物價位的選擇，以500至1000元之間為主。

因應年底送禮商機，阿原肥皂以藥草為形，篆刻為符，設計平安葉系列包材，將送禮者的心意層層包裝，也讓平安夜充滿無限幸福。

迎接2022虎年，阿原以「共生共好」為年度主題，推出「福虎生豐」春節禮盒，融合傳統木雕工藝，將「福」字以書法與月桃葉復刻呈現，並以虎形喻意平安做成獨一無二的「福」、「虎」手工皂，發揮「福」、「虎」台語同音巧思，設計限量福氣香霧，讓人身（潔膚淨身）到人生（生活空間）處處圓滿平安，萬事如意，並推出千元有找的早鳥優惠價。

台灣新創保養品牌LABODAY美日顏究室，因應耶誕商機推出「肌密魔法禮盒」，12月15日至12月25日聖誕前夕，官網全新商品消費八折，還享有LABODAY肌密魔法禮盒限定包裝。500元價位的交換禮物商品「水漾雲朵潔顏慕斯」，則在推出之後反應熱烈，決定追加販售。

業者以耶誕專屬包裝搶攻交換禮物商機。圖/LABODAY提供
業者以耶誕專屬包裝搶攻交換禮物商機。圖/LABODAY提供

物價 書法 跨年

延伸閱讀

中港大排1.8公里超美耶誕燈飾 今展出並接明年光雕秀

公視耶誕前夕辦派對與小朋友同歡 水果奶奶將現身

耶誕逛市集！公館霓虹台味「純愛小吃部」出攤信義區

台中打造耶誕城 公園及路口妝點主題燈飾

相關新聞

陽明董事長鄭貞茂 視訊連線、誠懇慰留李船長

陽明（2609）針對鮮明輪李船長投書建言一事正式說明，陽明今(14)日徵得該輪李船長同意後，藉船舶泊靠碼頭時間，由陽明海...

全球首艘碳中和乙烯船抵台 吸碳量約50座大安森林公園

中油與日本丸紅公司（Marubeni Corporation）首度針對進口乙烯試行全世界首艘碳中和（Carbon Neu...

北市科加持？「天母常玉」晉升百萬俱樂部 醫生搶買

以往天母、石牌、北投等地推案量較少，今年受惠產業轉型，加上北市今年最大招商案「北投士林科技園區市有科技產業專用地招商開發...

從耶誕送到跨年 保養品業者爭取交換禮物商機

準備過耶誕節了，又到送禮與玩交換禮物的12月季節，不知道送什麼，清潔保養禮盒可說是安全牌，至於禮物價位的選擇，以500至...

GoShare插旗印尼雅加達 台首家共享機車服務出海落地

GoShare移動共享服務今(14)日宣布透過整合GoShare for Business技術平台與Gogo...

學學英國女人以帽取人 頂上魔法師簡建興辦帽展

年底活動多，出席正式場合，一頂帽子即可讓您打造出獨特個人風格、引領時尚潮流，從事製帽教學多年的簡建興老師，帶著自己多年來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。