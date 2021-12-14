從耶誕送到跨年 保養品業者爭取交換禮物商機
準備過耶誕節了，又到送禮與玩交換禮物的12月季節，不知道送什麼，清潔保養禮盒可說是安全牌，至於禮物價位的選擇，以500至1000元之間為主。
因應年底送禮商機，阿原肥皂以藥草為形，篆刻為符，設計平安葉系列包材，將送禮者的心意層層包裝，也讓平安夜充滿無限幸福。
迎接2022虎年，阿原以「共生共好」為年度主題，推出「福虎生豐」春節禮盒，融合傳統木雕工藝，將「福」字以書法與月桃葉復刻呈現，並以虎形喻意平安做成獨一無二的「福」、「虎」手工皂，發揮「福」、「虎」台語同音巧思，設計限量福氣香霧，讓人身（潔膚淨身）到人生（生活空間）處處圓滿平安，萬事如意，並推出千元有找的早鳥優惠價。
台灣新創保養品牌LABODAY美日顏究室，因應耶誕商機推出「肌密魔法禮盒」，12月15日至12月25日聖誕前夕，官網全新商品消費八折，還享有LABODAY肌密魔法禮盒限定包裝。500元價位的交換禮物商品「水漾雲朵潔顏慕斯」，則在推出之後反應熱烈，決定追加販售。
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