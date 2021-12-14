台泥推動「開放工廠」 將在華山藝文特區舉辦特展

台泥企業團董事長張安平自2018年推動「開放工廠」觀念後，台泥於花蓮和平廠也開啟了第一個對外開放的場域—台泥DAKA，在DAKA開放將滿兩周年此刻，台泥將攜手花蓮最北邊的小村落—和平，自17日起於台北華山藝文特區舉辦「和平村的神秘巨人—永續和平在華山特展」。

台泥指出，DAKA自2020年1月開幕至今已經吸引超過400萬旅人前往，創下全台最多人造訪的水泥廠紀錄，同時也與周邊的和平村居民一起推動部落文化推廣、市集經濟以及生態遊程。

在DAKA開放即將滿兩周年的此刻，台泥將攜手這個花蓮最北邊的小村落—和平，在全台指標的華山藝文特區舉辦「和平村的神秘巨人—永續和平在華山特展」，將工業與周邊社區的融合，原封不動的搬到台北，由工廠與村民總動員，部落婦女將展現傳統與改良的太魯閣族服秀以及傳統手工編織技藝、部落學童演出傳統木琴與歌謠，希望讓更多人知道，和平村雖小，但與在地工業台泥攜手努力，打造了亞洲唯一的循環經濟園區、歐盟認證的和平生態工業港，以及正在積極發展中的部落低碳單車遊程，還有未來和平將轉型成為低碳環保綠能園區的願景。

張安平17日將率集團高階主管與花蓮和平村三個部落主席、和平國小校長、當地兩個部落媽媽教室，一起為此次的永續和平展揭開序幕。

台泥DAKA成立將滿兩年，DAKA市集已成功輔導14攤包括小吃以及手作等部落創業者。疫情期間為協助市集開拓網購客源，台泥還開設相關輔導課程協助。

DAKA園區內統一超商以及星巴克的投入與參與，除了為偏鄉部落帶來人潮，這兩年每月從營業中提撥給當地和平國小的教育基金，加上DAKA市集的攤鋪使用費、DAKA導覽遊程費用也是全數捐入，目前這筆國小教育基金已經累計超過353萬，除了補助和平學童可以去其他鄉鎮參觀學習，增廣見聞；學校的硬體改善；疫情期間經濟受衝擊的部落家庭，孩子們開學的文具、簿本、書包，也都使用了這筆教育基金妥善照顧。協力企業的提撥，每一位進來DAKA消費的旅人，付費參加DAKA循環經濟導覽、水泥手作工作坊的遊客，大家都可以成為DAKA「一起做更好的事」的重要成員。

在此次永續和平展中也可以一窺台泥在循環經濟、低碳新式水泥、廢棄物處理以及綠能儲能各領域的發展，其中包含首度對外亮相的和平工業港珊瑚移植培育計畫第一年成果。和平港在2019、2021年連續獲得歐盟生態港認證，水質清透，站在岸邊就可以看到生長茂盛的珊瑚群。今年，和平生態工業港開始進行珊瑚移植培育計畫，將港堤外因海浪被沖斷的珊瑚，重新移植到港內的人工魚礁上，成功生長率超過99%、共復育成功288株珊瑚。目前整個和平港共有160種珊瑚，以及許多在岸邊肉眼可見的熱帶魚。