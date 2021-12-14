陽明董事長鄭貞茂 視訊連線、誠懇慰留李船長

陽明（2609）針對鮮明輪李船長投書建言一事正式說明，陽明今(14)日徵得該輪李船長同意後，藉船舶泊靠碼頭時間，由陽明海運鄭董長與該輪李船長進行視訊會議，雙方就船員薪資福利、船員人才培育、船上網路通訊設備以及船員防疫規範等議題充分溝通說明，以釐清投書中部分誤解的訊息並正面回應針對船員管理事務原已規劃進行方案。

陽明表示，鮮明輪李船長在溝通中表示，透過內部信箱投書目的是希望公司重視船員反應的意見，謝謝董事長開辦這樣的溝通管道讓基層心聲有機會直接向董事長傳達。

陽明董事長鄭貞茂向船長表示，無論是岸勤或海勤，都是公司一份子，公司原已積極處理船長的建議，並希望與船長能有迅速溝通機會，特別利用船長航程中泊靠碼頭時間，視訊連線向船長說明。有關防疫物資，一定足量供應，輕便雨衣僅是去年疫情爆發全球醫療物資均短缺的情況下，徵詢專業醫師建議之臨時替代方案，後續防疫物資及防護衣均已充分供應。

今日視訊會議，船長也直言希望公司可以了解目前船員在疫情下面臨的問題與心情，鄭貞茂也感同身受進一步說明，每一位員工的意見公司均會聆聽及重視，也希望船長代表公司協助處理船員心理壓力，並誠懇慰留李船長，繼續為陽明海運船員管理制度與薪資福利共同努力，將來海勤同仁需要的資源都可以向公司反映，公司也會即時做政策公告，讓海勤同仁可以充分理解公司作為，避免溝通造成資訊理解之落差。

針對陽明海運提供之Wi-Fi容量，鄭貞茂也表示，目前統計的情況，Wi-Fi應屬業界最優，但考量疫情下船員在船上的辛勞，陽明將加速放寬船員頻寬使用；至於船員薪資福利部分，公司一視同仁，對船岸薪資或福利政策調整，將會同步進行規劃，岸上同仁享有之福利，海勤同仁也一定會享有。

而人才招募培育管理，公司也都透過海事學校合作充實人才庫資源，也會強化現職船員的教育訓練，透過完整軟、硬體設備，吸引更多有志航海事業的青年加入。