學學英國女人以帽取人 頂上魔法師簡建興辦帽展

年底活動多，出席正式場合，一頂帽子即可讓您打造出獨特個人風格、引領時尚潮流，從事製帽教學多年的簡建興老師，帶著自己多年來作品舉辦一場台灣少見的「帽飾派對Millinery Party」，走訪一趟帽飾派對，可以看到各式華麗帽款，將能為自己的穿著打扮找到更多靈感。

簡建興過去在從事婚紗攝影工作時，手巧的他就常常為了拍照效果，以蕾絲、緞布等材料「即興」隨手做出胸花、捧花、頭飾等立體小物，為拍照效果加分。

因為在西班牙的婚紗秀上，看見禮帽與婚紗的完美配搭，深受吸引，對工藝禮帽一見鍾情，在太太的鼓勵支持下朝手作禮帽發展，這十年來多次自費出國拜師學藝、潛心研究，走上專業工藝的匠人之路。

他先追隨日本飯田深雪等多位老師們學習手染花、製花技術，通過層層考試成為合格的造花師範班講師；2012年之後，對帽飾製作的狂熱，多次自費到英美等國學習製帽工藝，從此發展手工製帽設計的全新生涯。

由於時常受邀為電影、偶像劇、明星藝人訂作特殊的造型禮帽，從畫出設計草圖、花片染色、剪裁、縫製到修飾每一頂頭飾，品質精良且造型效果吸睛。目前也接受一對一訂製款，受到名媛貴婦、各大旗袍學會/協會的歡迎與喜愛，亦教學不輟，應官方民間與大專院校之邀開設手工帽課程，推廣分享手作禮帽的經驗。

最特別的是，因為東西方人的頭型截然不同，手工帽飾必須依照每個人的頭型尺寸以木製帽楦為基礎做出最好戴的帽子，西方現成木頭帽楦並不適用，為了解決這個難題，他甚至自行研究開發出最適合東方人的帽楦，並製做出各種步型木頭帽楦。

他主持的「簡建興手工帽飾」提供帽子、頭飾、迷人婚紗與禮服的高級定製系列，從簡約大方到隆重華麗都有，無論出席派對晚宴、婚禮、正式的開幕活動、畢業典禮、花園派對任何場合，一頂帽子即可讓您打造出獨特個人風格、引領時尚潮流。帽子多使用來自世界各國最高品質的材料，sinamay、克林、天鵝絨、藺草或毛氈製成，並以絲綢、羽毛、珍珠、水晶等材料手工縫製點綴。其複雜性可能需要花費數天、甚至數周才能製成。

「量頭訂製」事前的初步諮詢鼓勵顧客攜帶任何想法、照片圖像、服裝布料到工作室，讓設計師了解顧客的需求、場合、與著裝風格，確認頭形與帽楦，為帽子找到最合適的樣式，選擇恰當的面料與顏色與裝飾物，打造一頂反映您個性與氣質的帽子。