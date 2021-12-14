因應全球碳中和 TOYOTA 2030年前預備推出30款電動車

TOYOTA在12/14發布全球電動車戰略，宣布到2030年將投入開發30款BEV車型的戰略目標並投入8兆日圓（700億美元）開發全產品線電動車，強調TOYOTA是「碳中和汽車*1」的「全系列製造商」。本次活動正式對外展示了16款預計於2025-2026年前陸續上市的BEV（Battery Electric Vehicle，電池電動車）車型外，也宣布將在2030年達成全球BEV年銷量350萬台的目標，向全世界展示身為全球龍頭車廠在BEV領域的堅強實力。

除了BEV車型外，TOYOTA未來也持續提供HEV（Hybrid Electric Vehicle，油電複合動力車）、PHEV（Plug-in Hybrid Electric Vehicle，插電式油電複合動力車）及FCEV（Fuel-Cell Electric Vehicle，氫燃料電池電動車）等全系列產品。

TOYOTA社長 – 豐田章男表示，車型投入的模式和時機會根據各國的能源政策和產業政策來決定，依據各個國家或地區的需求，TOYOTA將提供實現碳中和的「全產品線」選擇。

TOYOTA在12/14正式宣布將在2030年前投入30款BEV車型開發，BEV投資金額將達到4兆日圓（350億美元），並設定同年TOYOTA及Lexus在全球BEV銷售量達350萬輛的目標。此外，也宣布Lexus未來將分階段全車系轉為BEV車型，2030年將首先在美國、歐洲和中國實現，2035年則會擴及到全球市場。

現場展示了16款預計於2025-2026年前陸續上市的BEV車型，包含5款TOYOTA的bZ系列車型、4款Lexus的BEV車型以及7款Lifestyle BEV車型，各車型的投入模式和時機將根據各國的能源政策和產業政策來決定。

因應各家車廠於電動車市場的競爭持續加劇，電池的採購未來也將成為一大課題。透過TOYOTA集團的採購體系，目前TOYOTA已可確保到2025年以前的電池供應。通過整合開發及供應體系，將有助強化TOYOTA在BEV市場的競爭力。

面對BEV的浪潮，和泰汽車已蓄勢待發。和泰車強調，和泰致力於為台灣消費者創造更優質的用車體驗，包含節能、安全性的提升、制動性/操縱穩定...等面向，其中，在節能方面，2006年和泰汽車導入首款油電車TOYOTA PRIUS，開啟台灣電動化市場，並陸續在TOYOTA及Lexus雙品牌導入各式HEV與PHEV車款，帶給消費者更節淨之用車體驗，至今累計在台銷售已超過17萬輛。

BEV方面，和泰汽車也早在2013年推出「TOYOTA日月潭風景區智慧電動車先導運行計畫」，共計導入19輛IQ EV電池電動車、以及16輛PRIUS PHEV插電式油電車，並建置32座充電設施（含直流快充），讓民眾早期體驗電池電動車及插電式油電車之車款魅力。

今年Lexus發表了品牌首款BEV – UX 300e，並提供車主全台總計150座的快慢充站，包含Lexus以及Lexus充電夥伴－華城電能（EVALUE）站點，滿足車主BEV全方位的服務需求。UX 300e供不應求的好成績也顯示消費者對TOYOTA集團電動車款的信心，在TOYOTA的全球電動化戰略下，不遠的將來也將有更多BEV車款問世，相信未來TOYOTA集團在BEV的戰場也將大鳴大放。