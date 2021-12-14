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瑞磁技術授權大陸麗珠試劑公司 攻下北京協和醫院標案

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

ABC-KY（6598）今（14）日宣布，該公司技術授權夥伴中國大陸麗珠試劑公司，已成功搶下北京協和醫院風濕免疫科採購項目，並已開始提供相關檢測服務，實現即時、定量、自動化、高通量檢測，開啟中國大陸在自體免疫多重診斷新時代。

北京協和醫院集醫療、科研、教學為一體的大型綜合三級甲等醫院，不僅是中國大陸高端醫療體系的標竿，在自體免疫領域更被認為是專業實驗室同行的天花板，一年有超過15萬人次檢測。

ABC-KY全名瑞磁生物科技集團股份有限公司，致力於設計、開發、製造與販售多元檢測產品，並以Applied BioCode品牌行銷全球。其核心技術為生物條碼（BMB）技術和偵測系統，可加速多目標的核酸或蛋白質偵測檢測套組的開發。

瑞磁生技總經理何重人表示，麗珠打入北京協和醫院供應鏈，對二家公司皆具有相當的指標意義。瑞磁在2017年將BMB技術授權給麗珠試劑公司，助攻進行自體免疫檢測產品的開發，涵蓋自免性關節炎(autoimmune rheumatism)、紅斑性狼瘡(SLE)、類風濕性關節炎(RA)、綜合結締組織炎(MCTD)、乾燥症(SjS)、硬皮症(systemic scleroderma)與原發性膽道性肝硬化(PBC)等的檢測與診斷。

麗珠也於2020年陸續實現各項產品商業化，開始進行推廣，不僅拿下北京協和醫院的試劑採購案，也於12月10日正式為病患進行基於BMB技術的自體免疫多重檢測。相較過去較普及的LIA分析方法(免疫層析法)需要3-5天完成，現在只要半天即可出具檢測報告，再度證明瑞磁的BMB多元檢測技術，較其他同業更具有競爭力。

近期中國大陸公布2020年頂級醫院100強榜單，北京協和醫院位居百強榜首。麗珠表示，全中國大陸的檢測實驗室都會信任北京協和的能力試驗報告，經由北京協和驗證的產品，將可大幅縮短進入其他檢測實驗室的時間，可以預期麗珠的檢測產品在中國大陸市場的滲透率將會持續擴增。

目前麗珠在全中國大陸已安裝60部的免疫分析儀器，隨著陸續向主要客戶提供試劑產品，亦有助擴增對瑞磁的數位生物條碼(BMB)採購機會，並貢獻5%試劑銷售分潤給瑞磁，帶動公司營運的正向成長。

北京

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