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人口老化嚴重！繼承移轉恐突破六萬棟 再創新高

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

國內人口老化嚴重，房價高漲下，不少年輕人傾向不婚不生，今年前10月繼承移轉登記達5.16萬棟，以近期連續四個月每月都超過5千棟的速度推估，全年繼承移轉恐超過6萬棟，再度寫下歷史新高，而主要都會之中，繼承移轉登記數量最多的是新北市，其次則是房價水準最高的台北市。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，隨人口老化等因素影響，不管是繼承的移轉登記，或者是未繼承的不動產數量，都呈現持續攀升趨勢，尤其房價水準較高與人口結構老化的區域，繼承的數量更是名列前茅。

內政部統計月報統計顯示，今年買賣移轉棟數將創八年新高、贈與在房地合一稅上路後，因節稅效果降低，贈與移轉就呈現衰退跡象，不過繼承登記移轉就和景氣變動沒有太大關係，主要反映人口老化的社會現象，因此繼承登記數量持續創下新高。

今年前10月繼承移轉登記達5.16萬棟，已經連續六年繼承移轉棟數都超過5萬棟，今年預計將超過6萬棟，主要都會區繼承最多的是新北市1萬棟、台北市8376棟、高雄市6098棟、台中市5412棟、桃園4千餘棟、台南3千餘棟。

曾敬德指出，2020年國人的平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，早年國人結婚時間較早且小孩生得多，等到真的長輩不在，遺留下的不動產就由配偶與小孩繼承，等到真正都輪到小孩子繼承，可能繼承人的年紀也5、60歲，而且還有好幾個兄弟姊妹共同繼承，長輩生前若沒有先安排好，最後還是得出售不動產換取現金，才能公平分配給所有繼承人，因此這幾年實務上會發現，繼承後出售的不動產越來越常見。

人口老化 房價 信義房屋 內政部

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