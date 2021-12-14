台糖引進外商 三井投入百億打造東高雄門戶商業新聚落

台糖公司高雄區處積極活化土地，在鳳山區衛武營國家藝術文化中心東側國泰路二段及自由路所圍街廓內招商土地面積4.3公頃，吸引外商三井公司投標。招標方式採一次投標分段開標，12月7日資格審查合格，今天投資開發計畫書評選及格，下午開價格標，以年保證經營權利金標價3715萬元，高於底價決標。另每年租金約7680萬元。

台糖表示，此街廓商2土地應純做商業使用，並整體規畫設計提送高雄市都市設計審議後得分期建築，三井公司預計將投入100億元開發建設，規畫約4萬坪商場，打造在台第三個休閒購物中心LaLaport，預定進駐時尚購物、餐飲設施、休閒娛樂及停車場等，以滿足不同客層的需求。未來並將以TOD大眾運輸導向發展，結合鳳山藝文特質提升整體都市空間機能，帶動東高雄休閒娛樂的觀光發展。

高雄市政府表示，為活化此區開發投資，土地管制分期分區開發、分割、規模及期限等規定，讓開發更具彈性，也透過都市計畫個案變更調整建蔽率與周邊商業區相近，增加廠商投資誘因，並與周邊衛武營國家藝術文化中心園區結合，互補其商業空間不足，結合藝文產業與觀光休閒。

台糖指出，此區尚有商業區4處街廓，共4.06公頃土地，將陸續招商。另位於亞灣區，有特貿區7D、7E計4.41公頃、港埠商業區計4.32公頃及小港區松金段計5.69公頃土地，都是精華土地釋出，歡迎投資商洽詢進駐，招商專線07-6119299。