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台灣金聯平價住宅申購已達41戶 賞屋人潮絡繹不絕

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
今年台灣金聯平價屋銷售情況相當熱絡，不管是網站看屋的人流量及現場看屋的人數均較往年為多。圖／台灣金聯提供
今年台灣金聯平價屋銷售情況相當熱絡，不管是網站看屋的人流量及現場看屋的人數均較往年為多。圖／台灣金聯提供

房價飆漲，平價屋價格不變、免議價，大受歡迎。台灣金聯資產管理公司連續第11年推出的平價住宅出售專案活動，台灣金聯表示，從12月1日推出以來至13日止，線上及現場賞屋人潮在遵守防疫規定下，仍絡繹不絕，周休假期每日賞屋人數約達1600人次、每日線上賞屋約萬餘人次，均打破歷年同期紀錄。

台灣金聯表示，在全部66戶物件中，目前已完成申購登記手續者有41戶，加上部分網路登記者正在完成手續中，預估整體銷售率可達九成以上。因申購活動即將在12月21日截止，根據過去經驗，預估本週六、日會湧現另一波登記人潮，為疏解申購人潮及避免久候，希望有意購屋成家民眾，可以儘早登記以免人潮過多。

另因本活動採登記制，若物件有2人以上登記即抽籤決定買主，換言之，只要完成登記，其先後登記順序並不影響中籤的機率，所以只要有喜歡的物件就來登記，不要因為物件登記人數太多而卻步。此刻已完成申購登記的41戶中，目前有30戶（73%）因有2人以上登記，依申購辦法規定，必須在12月29日經由抽籤決定買主。

目前登記最熱門的物件為位於台北市辛亥路的南方莊園有57人登記，其次台南市東區崇賢路三段新都心重劃區富立和築社區的4戶也有30人以上登記。至於本次活動最低總價99萬的宜蘭縣五結海景套房則有9人登記、新北市萬里依山傍海的海景套房也有4人登記。就區域而言，新北市三重區推出4戶、台南市推出5戶，各戶均有人登記申購而確定完銷。

台灣金聯強調，平價住宅因價格實惠、CP值高，每年推出都受到民眾熱烈歡迎，今年因物件遍布全國，各類型物件均有，民眾選擇性高，所以登記申購非常熱絡，在整個專案銷售活動21天期間內，預估可以達成九成以上的銷售率，也就是可以賣出60戶以上的房子，說明只要價格實在、產權清楚，平價住宅仍然是民眾購屋主流。

台灣金聯說，本次平價住宅專案活動採登記購買制，凡有意購買者可在12月21日之前，持身分證件親洽該公司或各地業務處，或填妥申請書後郵寄該公司(台北市南京東路二段85號12樓)或各地業務處，或採網路登記及匯款等方法，只要繳交3萬元要約保證金及登記手續費1千元，即完成申購登記手續，多人登記購買之物件則訂在12月29日依物件所在地分別辦理公開抽籤決定買主，台北總公司並同時辦理IPhone 13 Pro 128G手機及高額成交折扣金總計價值500萬元的大小獎項進行抽獎。

今年台灣金聯平價屋銷售情況相當熱絡，不管是網站看屋的人流量及現場看屋的人數均較往年為多。圖／台灣金聯提供
今年台灣金聯平價屋銷售情況相當熱絡，不管是網站看屋的人流量及現場看屋的人數均較往年為多。圖／台灣金聯提供

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