加倍奉還百萬汽車得主將出爐 首波抽獎發票周五前登錄

新北振興加倍奉還推出消費發票抽百萬汽車，截至今日登錄發票數達212萬張，登錄金額突破35億元，第一波最大獎為Nissan X-TRAIL 2.0L卓越精裝版百萬汽車，還將另外抽出3864位幸運兒，獎項總金額高達736萬元。經發局提醒，消費發票於本周五前登錄，可於21日參加第一波抽獎。

加倍奉還「滿額抽獎」將在下周21日抽出第1波獎項得主，發票有效期間為10月8日至12月15日，在12月17日前可上網登錄。獎項除X-TRAIL 2.0L卓越精裝版，還有Gogoro、PS5、iPhone 13、iPad、Switch、百貨禮券、VR體驗券等獎項，將抽出共3864位得主。