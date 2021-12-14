加倍奉還百萬汽車得主將出爐 首波抽獎發票周五前登錄
新北振興加倍奉還推出消費發票抽百萬汽車，截至今日登錄發票數達212萬張，登錄金額突破35億元，第一波最大獎為Nissan X-TRAIL 2.0L卓越精裝版百萬汽車，還將另外抽出3864位幸運兒，獎項總金額高達736萬元。經發局提醒，消費發票於本周五前登錄，可於21日參加第一波抽獎。
加倍奉還「滿額抽獎」將在下周21日抽出第1波獎項得主，發票有效期間為10月8日至12月15日，在12月17日前可上網登錄。獎項除X-TRAIL 2.0L卓越精裝版，還有Gogoro、PS5、iPhone 13、iPad、Switch、百貨禮券、VR體驗券等獎項，將抽出共3864位得主。
經發局長何怡明表示，新北疫後拼振興，發票單筆消費滿300元即可參加「加倍奉還」抽獎，新北市府祭出3波抽獎活動，活動期間累計消費滿2000元，最後一波再抽價值369萬元保時捷電動車。民眾手上若有10月8日至12月15日、在新北市轄內消費滿300元發票，在期限前上網登錄並確認發票資訊，同時妥善保存發票正本，作為中獎後領獎憑證。
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