全聯林敏雄談物價：農曆年前不漲價 全力銷售鳳梨釋迦

農委會主委陳吉仲與全聯福利中心董事長林敏雄於今（14）日連袂出席「鳳梨釋迦給你旺來世家 全聯好釋推廣中」記者會。林敏雄表示，全聯是本土企業，希望為農業盡份心力，透過全聯推廣希望能讓價格恢復穩定，未來希望夏天的主力水果是鳳梨、冬天則是鳳梨釋迦。他也提到對近期物價上漲的看法，他表示，物價現在正是敏感的時候，全聯會努力做到農曆年前不漲價、全力以赴。

全聯支援本土水果不遺餘力，過去曾搶救鳳梨、香蕉、芭樂、子彈蓮霧等水果，今年底全聯再度陪伴農友走過低潮，林敏雄表示，以前鳳梨釋迦都是外銷比較多，消費者較少機會購買，但本土企業有這個責任，會傾全力銷售鳳梨釋迦，目標是過去的十倍。

全聯表示，台灣是全世界釋迦最大產量的輸出國，其中台東的鳳梨釋迦品質更是一級棒，但很多民眾可能還不熟悉這個水果，為此全聯拍了一支電視廣告，並將在門市的電視宣傳鳳梨釋迦的特色，它的果實大，籽粒少，口感紮實，不只有新鮮、外銷等級的原果，為了增加消費者品嘗的機會，還特別做了分切好的鳳梨釋迦鮮果盒，免沾手就可以吃，之後還有大人小孩一定都會很喜歡的鮮鳳梨釋迦雪糕。

全聯嚴選台東鳳梨釋迦擁有外銷等級、產地嚴選兩大特色，果實飽滿，切開可見如牛奶般細緻滑嫩的果肉，帶有淡淡鳳梨香氣，挑選時選擇果形端正圓潤，表皮綠中帶黃，鱗目距離均勻的較佳，越重的果實則甜度越高，同時留意蒂頭有無變黑，新鮮的鳳梨釋迦直接吃口感佳，熟軟後還可以 冷凍保存，吃起來如同雪糕般，風味更佳。

對於外界關注全聯併購大潤發的進度，林敏雄表示，大潤發案目前還在公平會，還不能談。通路本來就是要有規模，規模就是效益，規模愈大，管理成本愈低，也可以抑制物價，把物價降一點下來。