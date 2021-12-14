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新普攜新竹台大分院推「遠距e療」 強化偏鄉行動醫療

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
新普科技與新竹台大分院宣布啟動「遠距e療・健康鄉里」計畫。圖/新普提供
新普科技與新竹台大分院宣布啟動「遠距e療・健康鄉里」計畫。圖/新普提供

新普科技（6121）攜手新竹台大分院啟動「遠距e療・健康鄉里」計畫，捐贈數位耳鏡、咽喉內視鏡、超音波等醫療儀器，及智慧醫療車、電腦軟體等軟硬體視訊平台設備，以強化偏鄉行動醫療及遠距醫療量能。

新竹縣市幅員廣闊，以偏鄉地區尖石、寶山、峨眉為例，民眾外出一趟看病不容易，遠距醫療可說是最佳解決方案；另外，長期居家臥床之病人也同樣不便就醫，此時「病人不動，醫護動」的照護模式更顯重要。

新普捐贈攜帶型醫療儀器與通訊診察設施設備，可以讓新竹台大分院的醫療團隊走入社區，發揮行動醫療及遠距醫療之最佳效益，提供病人更便捷的醫療服務。

新竹台大分院余忠仁院長表示，「隨著高齡社會來臨，醫院應該主動走進社區及偏鄉，讓高齡長者、失能病人或是醫療資源不足地區的病人，能得到妥善的健康照護。未來，新竹台大分院將持續致力於建立完善的醫療網絡，並在社區及偏鄉繼續拓展居家照護、長期照護及健康產業照護，提供民眾更具可近性的醫療服務及持續性的照護服務，實踐在地就醫、在地治療、在地老化之目標」。

新普董事長宋福祥表示，「身為新竹在地企業，很幸運有新竹台大分院做為最強的後盾。一座城市，只有生於斯、長於斯與奮鬥於斯的人民健康，城市才有幸福。謝謝新竹台大分院團隊給新普科技這個回饋鄉里的機會，一同推動遠距醫療，讓偏鄉居民能獲得完善的醫療與照顧」。

推動新普與新竹台大分院合作計畫負責人、暨新竹台大分院副院長譚慶鼎醫師表示，「科技推動人類文化、社會與經濟的進步，更可以藉由它來改善社會的問題、提供創新的解決方案來幫助需要的人。我們看到在山地、離島地區的醫療資源，不論是人力或設備都遠不及全國平均值，為緩解偏遠地區病患受限於交通地理及資源不足之問題，再度與新普合作來提升偏鄉的醫療水準」。

譚慶鼎強調，「在COVID-19（新冠肺炎）疫情衝擊全球之時，對人們的生活型態或經濟產業發展造成重大改變，零接觸與遠距醫療照護模式有可能成為未來新常態，同時催化非接觸的遠距醫療和數位健康需求」。

新普科技自2019年起，每年與前臺大醫院新竹分院合作推動相關健康計畫，包括捐贈x光巡迴車推動預防保健篩檢；捐贈COVID-19檢驗設施設備，共同建置通過國家認證的新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)分子檢測實驗室，一起為防疫盡一份心力。

新普這次捐贈包括數位耳鏡、咽喉內視鏡、超音波等醫療儀器，及智慧醫療車、電腦軟硬體之視訊平台設備等，對於長期臥床或者居家環境不適合移動的病人而言，這些設備讓居家醫療團隊從醫院走入社區，將檢查影像傳送回醫院與專科醫師同步會診，提供病人即時的診斷及治療。

新普 台大 偏鄉

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