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集邦：今年車用LED產值估將達35.1億美元 年成長31.8%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

根據TrendForce（集邦科技）「2020-2021全球車用 LED 產品趨勢與區域市場分析」研究顯示，2021年全球LED頭燈滲透率超過60%，其中新能源車種的滲透率更是高達90%以上。隨著車市出貨提升以及LED照明滲透率推升的雙重成長動能下，預估2021年全球車用LED市場產值將達35.1億美元，年成長率31.8%，顯示出LED頭燈和車用顯示LED產品仍是車用LED市場成長的主要動能。

此外，雖然車用半導體缺料影響導致部分車廠生產受阻，然而根據 TrendForce 訪查，由於車廠要求LED廠商持續生產，故主要車用LED廠商的訂單於2021年底前仍未受到影響。在2021年車用LED廠商營收排名中，前三名廠商依然為艾邁斯歐司朗（ams-OSRAM）、日亞化學（Nichia）和Lumileds，三者合計市占率高達71.7%。

車用照明方面，艾邁斯歐司朗 (ams-OSRAM) 憑藉穩定的產品品質、優異的光效與性價比，讓全球高階車款與新能源車皆視其為供應商首選，包含銷量大增的特斯拉也是其客戶。今年艾邁斯歐司朗 (ams-OSRAM) 車用LED營收亦呈現高速增長，有機會達到13.04億美元，年成長率約40.9%。而三星LED的PixCell LED亦成功導入特斯拉Model 3 與 Model Y，推升其車用LED 營收大幅成長，可達1.21億美元，市占率則有望提升至3.4%。

車用顯示背光方面，包括儀表盤及中控顯示，不僅越來越多的車型搭載車用顯示產品，目前車用面板產品尺寸以12.3 吋為主流，並朝向更大尺寸顯示發展，加上高動態對比（HDR）、區域調光（Local Dimming）、廣色域等市場需求，車用顯示LED市場需求在未來五年內將保持快速成長趨勢。日亞化學及Stanley營收將因此受惠，兩家業者今年市占率有望分別達到23.1% 與 6.6%。

LED 營收 新能源車

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