搶國旅商機 台灣高鐵攜海霸王城市商旅集團推促銷專案
台灣高鐵公司（2633）積極推動國民旅遊，與海霸王城市商旅集團攜手推出「搭高鐵．住城市商旅．冬日暖心遊」限時促銷專案。即日起，旅客在城市商旅集團旗下七家合作飯店官網訂房，不僅可享房價最低平日1,500元起的超值優惠，搭配購買高鐵車票（適用搭乘日期自1/3起至1/26），不分標準車廂或商務車廂對號座，都可享加購高鐵車票七折優惠。每房再加碼贈送冬日暖心和風鍋物兩客、集團住宿折價券100元一張。歡迎旅客把握機會，安排一趟超值旅行，儘管凜冽冬寒，依然在旅途中可以品嚐到暖呼呼的美味火鍋，讓您身心都溫暖。
台灣高鐵公司表示，「搭高鐵．住城市商旅．冬日暖心遊」限時促銷專案，結合知名海霸王餐飲集團跨界經營的城市商旅集團，搶攻冬季旅遊商機，一次滿足食宿交通需求。包括「城市商旅」的北門館、站前館、真愛館、駁二館；「德立莊」的西門館、博愛館以及「Hotel Papa Whale」的昆明館，共三個品牌、七家飯店，聯合推出高鐵飯店聯票優惠專案，訂房即享不限班次、車廂的高鐵車票七折優惠，搭乘日期自1/3起至1/26止。歡迎旅客立即上網訂房，以優惠價格入住質感商旅，再享高鐵票價優惠及暖心鍋物，讓住宿、交通、味蕾一次滿足。
廣受好評的「飯店聯票」亦積極融入環保元素。除與近100家飯店合作推出「Go Green！綠色風潮旅行」專案外，更提供無紙化取票的全新選擇。旅客購買「飯店聯票」後，只需將訂位代號及身分證字號末四碼輸入高鐵「T-Express」行動購票App，即可下載手機QR Code票證，憑證感應乘車。同時，為鼓勵購買「飯店聯票」的旅客響應無紙化乘車的環保風潮，現在利用「T-Express」取票，再加贈TGo會員點數100點，歡迎多加利用。
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