立凱電待引入策略投資人後 擬擴增產能至萬噸級規模

磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY（5227）今（13）日減資後掛牌上市，股價直攻漲停板，收在73.4元、上漲6.6元，展望後市，立凱電規劃，待引入策略投資人後，將配合客戶在海外設廠，預計產能規劃將自現在總產能約 2,500 噸，提升到「萬噸級」規模。

隨著全球節能減碳趨勢，促進電動車的崛起發展及儲能用電環境的發酵成長，未來電動車產業將是鋰電池最大的應用市場，而儲能領域將成為鋰電池的第二大應用市場，由於電動車及儲能系統需求增長，鋰電池產業前景明朗，立凱電為了就近市場及原料，今年陸續成立美國及澳洲子公司，並預計於當地設立海外生產據點。

針對擴產計畫，立凱電規劃，台灣既有產能擴增將放緩，未來幾年主要新增產能將在海外市場，將是萬噸級以上規模，但具體設廠及量產時間點，仍需等待客戶認證明朗，才能規劃明後年產能。

展望明年，立凱電指出，期盼客戶產品認證數大幅提升，將視客戶情況優先擴產，但因立凱將引進策略投資人，具體海外擴廠計畫仍需待策略投資人底定後，才有下一步行動。

立凱電目前產能為2,500 噸，工廠平均稼動率約達五成左右，四分之三主要出貨給儲能相關應用，至於電動車則因車用認證期較長，目前僅占四分之一，但隨著電動車市場日漸壯大，預期車用占比也將同步提升。

立凱電今年11月合併營收為0.47億元，月增40%、年增230%；累計2021年今年前11個月營收2.56億元，年增98%。立凱電今年下半年營運增溫，主要是因急單需求。

目前立凱電主要客戶有19家，客戶區域涵蓋歐洲、美國、日本、韓國及其他地區，歐洲為最多客戶所在區域。目前立凱已有3家客戶進入量產階段，相關應用包含儲能及電動車。