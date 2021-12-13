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大同董事會換血 王光祥願意當董座、精英鍾依文可能再任總座

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
三圓建設董事長王光祥。圖／聯合報系資料照片
三圓建設董事長王光祥。圖／聯合報系資料照片

大同（2371）董事長盧明光、總經理何春盛雙雙請辭。三圓建設董事長王光祥說，他委託精英董事長鍾依文、大世科董事長沈柏延一起進行改革責任。據了解，即將舉行的董事會會正式通過盧、何兩人的辭職。王光祥雖「謙稱」自己現在不是董事長，但如果21日董事會大家覺得需要他，他也可以為大同繼續努力。而鍾依文則明白表示下周董事會後，可能「二度重返」大同，市場猜測，他將接任總經理。

盧明光與何春盛宣布辭職。王光祥說，大同沒有破碎，現在應該是最強的時期，過去大家都說大同是黃金屋，但裡面不應該是住乞丐。過去一年都在整頓，將來是改革興利，大同有六大目標，包括重電、資產開發、電動巴士、精英擴大、３Ｃ產品銷售提升、大世科帶動5G、AI、大數據。接下來依序包括土地開發、發展綠能、研發電動巴士，是主要三方向。他強調，自己接手董座位置，要以經營三圓的經驗 ，短期間改革，實現發放股利的承諾。

王光祥說，他當年進入大同，希望能夠共治。所以前董座林郭文艷堅持換掉董事長林文淵，他也同意。後來又找了盧明光、何春盛，都有相當程度改革，現在大同是最強的時期。精英董事長鍾依文整頓得很好，大世科董事長沈柏延也在任內設計很好的產品，現在老班底做新改革，發展5G、AI、大數據，對股東可以有交代。

大同 盧明光 何春盛

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