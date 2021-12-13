大同董總正式辭職 盧明光：我沒對不起公司

大同公司（2371）近期的人事傳言今天塵埃落定，董事長盧明光表示，雖然董事會下週舉行，但他與總經理都在今天請辭。他強調自己對得起公司和大股東。但對新加入的投資人與員工感到抱歉，因為無法和他們同行。總經理何春盛表示自己很榮幸加入接力賽，接棒跑了一程，他將捐出這半年的稅後薪水給大同大學，鼓勵學生畢業後加入大同工作。

【中央社】

大同公司今天召問臨時記者會，董事長盧明光在記者會中宣布請辭，強調「我沒對不起公司，沒對不起大股東」，並宣布和總經理何春盛今天提辭呈，將待21日董事會通過。

盧明光在記者會中抒發對大同的理想，展望明年將有雙位數成長，並保證大同絕對不會再虧錢了；他並強調，「我沒對不起公司，沒對不起大股東」，隨後宣布和總經理何春盛今天提出辭呈。

何春盛說，救大同已盡力了，9大單位都賺錢，把倒退嚕的公司停下來，緩步前進。

大股東董事王光祥則表示，將在最短時間讓大同實現發股利的承諾。

王光祥指出，董事長盧明光很努力認真，但大同已20年未發股利，不能讓股東再等5年；要以經營三圓建設的精神，在最短時間讓大同實現發股利的承諾。

盧明光表示，大同應適時活化資產，自己不是不贊成活化資產，因自己與總經理何春盛兩人都是產業出身，活化資產由董事王光祥負責，自己並不是不重視活化資產。