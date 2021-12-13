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MIT內視鏡扶持機器手臂首場研討會登場 上銀產品受矚目

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
HIWIN上銀機器手臂在微創手術新技術，為台灣醫療科技開啟新的篇章。圖／上銀科技提供
HIWIN上銀機器手臂在微創手術新技術，為台灣醫療科技開啟新的篇章。圖／上銀科技提供

由中山醫學大學附設醫院與台灣內視鏡外科醫學會主辦的「2021機器手臂輔助手術於消化系與婦產科應用研討會」，集結國內7位頂尖外科醫師，發表使用HIWIN上銀（2049）機器手臂在微創手術新技術的全新體驗，為台灣醫療科技開啟新的篇章。

結合台灣精密機械與醫學技術開發的首支M.I.T.內視鏡扶持機器手臂，目前已在國內外醫院輔助微創手術進行。

上銀指出，內視鏡微創手術隨著多元科技整合，不斷重新定義微小傷口，追求對患者身體的極小破壞、更快恢復、與最佳美觀。

新微小傷口的技術挑戰，需有高度清晰的影像與克服狹小工作空間的限制，透過機器手臂扶持，不僅長時間穩定清晰影像，更可讓出工作空間，助力更小傷口手術的實現。

外科醫師的眼力、經驗與手的精巧度，是掌握手術品質與病患安全的關鍵要素，而面對日新月異的高階影像系統、與精細微小化的微創手術技術，對長期執刀的醫師，仍會造成健康的磨耗與負擔。

上銀運用專精的傳動定位技術所研發內視鏡扶持機器手臂，即是希望透過科技的輔助，減輕外科醫師的壓力與疲勞、助手醫師的不良姿勢，以延長外科醫師的職業生涯，同時也能提升患者的手術安全與滿意度，讓科技產業與醫療專業人員一起參與精進人類生命品質。

「2021機器手臂輔助手術於消化系與婦產科應用研討會」有最新的微創手術技術研討，包含消化系外科的減孔、單孔與無疤痕內視鏡手術（經口甲狀腺切除術），以及婦產科結合3D影像在深度狹小空間的精細縫合。

上述最新技術，呈現機器手臂融入現行的微創手術習慣，為新技術的挑戰提供一臂之力，帶來清晰視野、與優化手術室人力運用的新經驗。

上銀強調，台灣的醫學技術向來在國際上居領先地位，導入機器手臂輔助手術將助益更先進影像科技的應用，使微創手術技術更突破與進階。

微創手術 醫師 上銀

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