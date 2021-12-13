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大同董總雙換！王光祥：不能讓股東再等五年才發股利
大同公司近期董總雙換的傳言成真，大同公司今（13）日下午舉行記者會，宣布了董事長盧明光、總經理何春盛辭職的消息。將由大同公司大股東、三圓建設董事長王光祥兼任董事長，大同執行副總經理沈柏延、精英電腦董事長鍾依文輔助公司營運。
大同今天也發表六大願景規劃，但開宗明義就表示，董事長盧明光很努力很認真，「但大同已20年未發股利，不能讓股東再等5年」。三圓建設董事長王光祥則宣示，要以經營三圓的績優經驗，在最短期間內讓大同實現發股利的承諾。
大同原本計畫20日召開董事會後宣布董總更換的訊息，但因為一周來市場已經把人事都「點名」完畢，因此今日緊急提出說明。
盧明光今日先細數上任一年左右的政績，他並強調，有些人認為他離開是因為不贊成活化資產，這是誤會，因為他與何春盛對產業熟悉，但活化資產是王光祥的專業。他說，有些事業的轉型，獲利沒有這麼快，要創造利潤，活化資產還是很重要。
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