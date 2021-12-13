一年換兩董三總 大同董事長盧明光下、王光祥上

百年企業大同經營權變天已滿一年，但公司內部各派勢力，對經營理念仍有歧異，導致人事異動頻繁。日前前董座林郭文艷的「榮董」頭銜才遭拔除，大同旗下尚志資產公司的董事，也改由大股東三圓建設董事長王光祥人馬來主導土地開發，近日又傳出董事長盧明光、總經理何春盛已雙雙請辭。今天（13日）下午大同召開記者會宣布，任職約一年的盧明光確定將卸任，並由王光祥接手新董座。

「董總是有表達『有點難做』之意啦，王光祥正在全力慰留中。」一位大同股東透露，熟料，大同今天就正式宣布十二月下旬董總換人。盧明光、王光祥等人一同出席記者會現身說明，盧說自己會辭任，是自認階段性任務已達成；除了董事長異動，總經理何春盛也將辭職，接下來將安排新人選接替。王說，畢竟大同已二十年沒發放股息，要在最短時間發股利。

據了解，新董座原將由大同董事、前經濟部長陳瑞隆接任，但陳目前身兼中石化董事長，業務繁重，經過討論後，決定由王光祥親自上陣；總經理則可能由精英電腦董事長鍾依文接任。

去年底，百年大同人事大地震，林文淵只做了五十天短命董座即遭撤換，後來推選中美晶前董座盧明光擔任董事長，總經理也從湯政仁換成鍾依文，再到目前的何春盛。新團隊為營造團結氣氛，也對外說明營運方向。「會接手大同是在做有意義的事，現在只有大同派，未來董事間也要放下恩怨、和解止訟，未來目標是五年內營收破千億元，做世界級的大同。」盧明光上任時曾這樣說。

本身是大同大學校友的盧明光，也是大同大學名譽博士，他年逾七旬並不缺錢，本來已要好好休息，但有大同獨董居中牽線，他才答應接手大同，但前提是董事們要止戰休兵。「一開始以為王光祥是壞人，認識後才發現滿有誠意的」，盧明光上任時說。

但一年過後，董總為何表達「做不下去」之意？在於「速度」問題。「王光祥等原市場派這場仗打這麼久，投入這麼多錢，期待經營團隊能聚焦電動車、太陽能設備、土地開發等議題，就可帶動股價上漲。」大同高層說，但盧明光，何春盛對房地產沒那麼熟悉，還曾說「我們不是為活化資產來的！」在經營理念上，也常與王光祥不同調，因此決定離職。