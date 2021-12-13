200多坪地搞了10年 吉美老總：建築業其實很悲情

吉美建設投資興建的「吉美艾麗」近日公開，總經理林進輝表示，順應市場需求，吉美艾麗規畫14~26坪，訴求「最美小豪宅、輕盈入手的吉美」， 開價每坪105萬至115萬元。

吉美建設以興建豪宅為主，作品包信義之星、一品花園、吉美君品，吉美大安花園等，林進輝表示， 吉美艾麗是吉美建設歷年所推最小坪數建案，主要是觀察到人口結構改變，市場轉向「趨小、輕總」，因此決定跨足小宅市場。

吉美艾麗位於北市松山區八德路四段，近捷運松山站，個案基地約210坪，規畫地下14層，地下4層，共102戶住家，2戶店面。

林進輝表示，吉美艾麗原本是都更案，吉美原希望整合到800坪以上，但歷經10年無法成功，最後改危老案推案。他說，很多人說建築業是暴利行業，但200多坪土地前後搞了十多年，建築業其實是艱苦的行業，甚至可用悲情形容。

吉美艾麗最後加入重建危老的地主，約有5、6組，包括公寓、華廈以及一間舊旅館，比較特別的是， 當地土公廟「聚福廟」也參加危老重建，林進輝表示，「土地公廟除了要走行政程序外，還要擲杯請示，獲得三個聖杯才參加。」

未來土地公廟將分回20餘坪的房子，但在社區旁獨立以廟宇形式重建，與整體大樓有所區隔，也要繳交管理費，若以每坪約150元計算，每月須繳交3千多元的管理費。