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200多坪地搞了10年 吉美老總：建築業其實很悲情

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
吉美建設經理林進輝 圖／業者提供
吉美建設經理林進輝 圖／業者提供

吉美建設投資興建的「吉美艾麗」近日公開，總經理林進輝表示，順應市場需求，吉美艾麗規畫14~26坪，訴求「最美小豪宅、輕盈入手的吉美」， 開價每坪105萬至115萬元。

吉美建設以興建豪宅為主，作品包信義之星、一品花園、吉美君品，吉美大安花園等，林進輝表示， 吉美艾麗是吉美建設歷年所推最小坪數建案，主要是觀察到人口結構改變，市場轉向「趨小、輕總」，因此決定跨足小宅市場。

吉美艾麗位於北市松山區八德路四段，近捷運松山站，個案基地約210坪，規畫地下14層，地下4層，共102戶住家，2戶店面。

林進輝表示，吉美艾麗原本是都更案，吉美原希望整合到800坪以上，但歷經10年無法成功，最後改危老案推案。他說，很多人說建築業是暴利行業，但200多坪土地前後搞了十多年，建築業其實是艱苦的行業，甚至可用悲情形容。

吉美艾麗最後加入重建危老的地主，約有5、6組，包括公寓、華廈以及一間舊旅館，比較特別的是， 當地土公廟「聚福廟」也參加危老重建，林進輝表示，「土地公廟除了要走行政程序外，還要擲杯請示，獲得三個聖杯才參加。」

未來土地公廟將分回20餘坪的房子，但在社區旁獨立以廟宇形式重建，與整體大樓有所區隔，也要繳交管理費，若以每坪約150元計算，每月須繳交3千多元的管理費。

對於房價走勢，林進輝表示，現在所有東西都在漲，房價勢必會繼續漲，先前建商講房價上漲，很多人不相信，現在大多承認房價確實在漲，而且會繼續漲，還好的是，現在市場上投資大多抓3~5年，沒有短期投機，市場仍算穩定。

圖／業者提供
圖／業者提供

林進 房價

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