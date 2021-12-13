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西區完勝！台北10大金雞母店面6間在這區

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
平民美食餐飲較不受疫情影響，近期積極展店迎接國旅人潮。圖／台灣房屋提供
平民美食餐飲較不受疫情影響，近期積極展店迎接國旅人潮。圖／台灣房屋提供

台灣房屋統計實價資料，2021年北市一樓店面租賃交易單價前十名，萬華西門町囊括六名。前三名都在西門町，最高單價是萬華區武昌街二段店面，單坪月租金11667元，目前由「象泰泰手工泰式奶茶店」承租。

第二名是峨眉街的炭烤店，10,599元，而第三名也在武昌街二段，目前開設服飾店。

今年十大金店面，有三筆為餐飲相關，兩家流行服飾，一間租給平價生活用品店，一間為藥房開業，還有三間位於萬華區的店面承租幾個月就退租，如今空置待租中。其中武昌街二段的三角窗店面，4月出租時月租金45萬元，目前在網站上待租，已降為每月40萬元。

台灣房屋敦北民生特許加盟店店東李源豪表示，西門町為觀光商圈，疫情對經營伴手禮或觀光服務的店家影響頗鉅。

萬華區待租三筆店面，都是在今年5月底本土疫情爆發之前就簽約，租期至少2~3年，突然遇到疫情大爆發，撐不下去的業者只好退租，甚至提早解約、設立停損點，這些西門町的待租店面房東心態也多放軟，不排斥短租給臨時特賣會，也多願意調降租金。

觀察近兩年台北十大金店面各區占比，去年前十名中萬華區僅占冠亞軍前兩名，而今年萬華區就占了六筆，其餘各區為大安區兩筆，信義區和中正區各一筆，顯示西區已完全打敗東區，西門町已成北市店面市場新霸主。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫情重創觀光和零售消費市場，撐不了的小店家紛收手，但也有人看好後市趁勢搶進，商圈出現洗牌卡位戰，目前市場積極展店的業種包括手搖飲，餐廳和超商等，都是疫後快速站穩出擊的產業。

張旭嵐分析，國旅逐漸恢復，許多餐廳飯店開始迎接爆發性消費人潮，其中平民美食餐飲市場需求穩定，搭配外送服務更輕鬆擺脫疫情影響，手搖飲單價低又可外帶，超商服務多元，也提供許多宅配取貨服務，這些都是屬於民生必需產業，因此現在有意進駐的業者，反而能租在相對低點，成為展店的最佳時間點。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

萬華 疫情 觀光

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