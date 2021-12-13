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算準群魔亂舞 命理師：2022房市轉空下殺湧現

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖 記者游智文／攝影
示意圖 記者游智文／攝影

2021即將結束，命理師蔡上機2020年底預測，2021年台灣房地產是群魔亂舞的一年，這一年來房產表現確是如此；對於2022年，蔡上機表示，房地產漲的太快太凶，福氣已提早用完，運勢走入《水空則泛》的厄運，將面臨自食惡果，出現放空下殺。

不過，從命理來看，蔡上機表示，2022年的國運「官祿宮」財祿星，進駐到「田宅宮」。財團或企業法人買盤會進入房地產市場撿便宜，並以土地為主，預售案、新成屋、中古屋，也會有人逢低買進做長期囤貨，房價不致於崩盤或泡沫爆破。

蔡上機每年出版開運天書，並根據紫微斗數分析房地產走勢，2020年底，他指出2021年紫微斗數國運走在空亡星，預測房地產將是群魔亂舞的一年，房價會毫無道理亂漲一通，政府出重手打房機率非常高。

對於2022年，他表示，2022年的台灣運勢，關於地產「田宅宮」運勢，走到「水空則泛」的厄運，「天同」福星，碰到「截空」空亡星。國運「財帛宮」（主金錢財運），傷「田宅宮」。

蔡上機表示，運勢顯示，台灣地產在2021年漲的太快太兇，福氣提早用完，2022年台灣地產將面臨洪水氾濫潰堤，土石流衝擊。

首先由於政府2021打房政策，似乎無效，在2022年可能放大絕，祭出更嚴厲的打房政策。

其次，在房價亂漲一通之後，末端價位也來到波段高點，投資客為防夜長夢多，將轉買為賣，倒貨退散，房市可能出現拋售潮。但因中下階層買盤客戶，在房價高漲後，更無能力買房，投資客也不可能墊高房價再吃貨，市場放空、下殺氛圍勢必升高。

新案部分也連帶可能面臨供過於求的壓力。目前岌岌可危的中國大陸地產市場，明年可能進入空前的大逃殺，對台灣產生共伴效應。

蔡上機表示，從運勢看，2022年的台灣房市將空頭湧起，開始走跌，甚至出現拋售潮、促銷潮，及地產業景氣循環的從業人員離職潮。只是建造原物料及造價成本一直墊高，加上低利率支撐，價格不致於崩盤。2022年的台灣房地產市場，預料是短暫的殺盤。

房地產 運勢 房價

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