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過好年囉！台塑四寶推估年終獎金穩拿7個月 員工嗨翻

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

台塑集團近年來的年終羨慕許多人，台塑集團去年年終獎金已採取新制，根據前三季已經公布的獲利表現來看，四寶的平均EPS已達6.73元，根據10月11月的營收表現都很不錯，推估員工可以拿到新製後年終最高上限7個月。

台塑四寶前三季獲利繳出不錯成績單，就可以推算出今年的年終獎金很不算，台塑EPS為8.56元、南亞EPS8.05元、台化EPS為5.95元、台塑化則為4.39元，平均下來的EPS為6.73元。

根據台塑集團的年終新制度，平均每股獲利4.1元、核發4.5個月本薪，每股獲利每增減1元，就加發或減發年終獎金0.6個月本薪，以前三季的總EPS為6.73元，換算下來年終獎金就已經達到5.6個月，如果再加計第4季的獲進去，有望順利達上限天花板七個月，新制的下限則維持三個月。

台塑四寶10月營收表現都還較上個月及去年同期好，11月的營收都較去年同期長，但較上個月小幅小滑，雖然台塑、台化及南亞對於12月的看法較為保守，僅南亞偏樂觀，但還是可望維持不錯表現。

法人分析，台塑、台化及台塑化單第3季的EPS為3.03元、1.63元及1.08元，就10、11月營收表現分析，第4季獲利會較第三季小幅下滑；另外，南亞受惠於電子產品需求旺，第4季有望跟第3季差不多，第3季的EPS為2.92元。

所以根據台塑去年實施的新年終獎金公式計算，今年台塑集團的員工都可以肯定能拿到七個月的年終獎金。

台塑集團 EPS 年終獎金

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