快訊

天后回歸！張惠妹打破「阿妹條款」 明年4月回蛋唱12場

沒壞人的大團圓？孫海洋尋子案「中國人口犯罪幕後」

尖端醫技術移轉 3,800萬元權利金入袋

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

尖端醫（4186）今（13）日宣布，該公司開發TAT-HOXB4蛋白藥物，技術移轉和迅生命科學，第一階段90%簽約金已經入袋，計135萬美元（約新台幣3,800萬元）。後續將待專利及商標移轉後，可全數收足第一階段里程金，若日後順利完成臨床試驗，將對尖端醫財務、業務呈正向影響。

尖端醫表示，若後續開發順利，未來階段總里程金更上看2,400萬美元，以及尚無法估算之產品上市10年分潤金，將為未來營運增添新動能。

尖端醫董事長蘇文龍表示，依雙方簽訂，下個里程金在專利及商標移轉之各國官方收件且經代理事務所通知後，可取得15萬美元，若日後完成第1～2期臨床試驗，即可先行取得200萬美元，另臨床第3期完成後，再注入700萬美元。

尖端醫表示，透過TAT-HOXB4蛋白藥物刺激造血幹細胞生長，可適用領域極廣，包括抗癌輔助、骨髓移植等，可透過提升造血幹細胞的效能，讓癌症病患在化療後，可縮短「嗜中性白血球不足」的恢復期，這市場規模可望伴隨癌症藥市場而擴大下，對於該藥物未來癌症輔助治療是指日可待。

尖端醫鎖定免疫細胞及幹細胞兩大技術平台，隨著CDMO業務穩定成長，從食安檢測、毒品檢驗、幹細胞儲存與細胞治療等領域帶進穩定現金流。

近年在衛福部「特管辦法」法規開放下，尖端醫在既有技術基礎上，已獲得衛福部核准通過七案，包括自體免疫細胞（CIK）治療「實體癌第1～4期、自體骨髓間質幹細胞治療退化性關節炎、膝關節軟骨缺損、脊髓損傷等，已開始合作的醫院有花蓮慈濟醫院、新光醫院、光田綜合醫院、臺北醫學大學附設醫院，其餘仍待衛福部核准。

除了專注本業發展，尖端醫依循特管辦法提供合作醫療院所全方位服務，包括「特管送件、教育訓練、專人服務、專人傳送及專業製備」等五大服務優勢，規劃未來海外發展將以東南亞為主、大陸為輔進行細胞整廠輸出，提供實驗室建置、軟硬體協助等服務。

幹細胞

延伸閱讀

《IP小辭典》商標評定

位置商標也是圖形商標：歐洲法院Deichmann v. Munich判決

Omicron顯微鏡下真實面貌曝光 表面呈皇冠狀刺突蛋白

梅艷芳母氣兒「財迷心竅」：提告電影公司？我當然不同意

相關新聞

春雨11月營收12.08億元 前11月合併營收首度破百億

春雨（2012）11月自結合併營收12.08億元，較去年同期成長56.16%，創歷史新高；累計合併營收為107.53億元...

經濟投資展望論壇／蔡明彰：重啟 明年台股關鍵詞

萬寶投顧總監蔡明彰表示，2022年影響台股的關鍵詞應是「重啟」，行情展望樂觀，卻也會遇到QE逐步退場帶來的衝擊，因此，操...

貨櫃三雄如何回饋股東 市場熱議

貨攬業者表示，11月以來東南亞主要港口的運費都一起飆漲，一個月內增幅近一倍，若從12月需求看，預期「本周最高價，將是下周...

海運奇觀 東南亞線比歐美線貴

供應鏈需求不墜，近洋線運價繼續暴漲，萬海、陽明12月中旬大舉調升貨櫃運價，加班、加靠船（AD HOC）最高漲幅逾100%...

智慧經營／陳志惟智慧領導 打造最佳職場

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟進入思科三年，透過思科旗下Cisco Webex等各種數位管理工具，聰明工作...

經濟選書／企業ESG的三優勢

投資人愈來愈能認知到：ESG議題不僅是和公司的ESG評級有關，也很可能對投資產生重大影響。例如，一家有環境汙染記錄、勞動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。