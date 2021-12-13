尖端醫技術移轉 3,800萬元權利金入袋

尖端醫（4186）今（13）日宣布，該公司開發TAT-HOXB4蛋白藥物，技術移轉和迅生命科學，第一階段90%簽約金已經入袋，計135萬美元（約新台幣3,800萬元）。後續將待專利及商標移轉後，可全數收足第一階段里程金，若日後順利完成臨床試驗，將對尖端醫財務、業務呈正向影響。

尖端醫表示，若後續開發順利，未來階段總里程金更上看2,400萬美元，以及尚無法估算之產品上市10年分潤金，將為未來營運增添新動能。

尖端醫董事長蘇文龍表示，依雙方簽訂，下個里程金在專利及商標移轉之各國官方收件且經代理事務所通知後，可取得15萬美元，若日後完成第1～2期臨床試驗，即可先行取得200萬美元，另臨床第3期完成後，再注入700萬美元。

尖端醫表示，透過TAT-HOXB4蛋白藥物刺激造血幹細胞生長，可適用領域極廣，包括抗癌輔助、骨髓移植等，可透過提升造血幹細胞的效能，讓癌症病患在化療後，可縮短「嗜中性白血球不足」的恢復期，這市場規模可望伴隨癌症藥市場而擴大下，對於該藥物未來癌症輔助治療是指日可待。

尖端醫鎖定免疫細胞及幹細胞兩大技術平台，隨著CDMO業務穩定成長，從食安檢測、毒品檢驗、幹細胞儲存與細胞治療等領域帶進穩定現金流。

近年在衛福部「特管辦法」法規開放下，尖端醫在既有技術基礎上，已獲得衛福部核准通過七案，包括自體免疫細胞（CIK）治療「實體癌第1～4期、自體骨髓間質幹細胞治療退化性關節炎、膝關節軟骨缺損、脊髓損傷等，已開始合作的醫院有花蓮慈濟醫院、新光醫院、光田綜合醫院、臺北醫學大學附設醫院，其餘仍待衛福部核准。

除了專注本業發展，尖端醫依循特管辦法提供合作醫療院所全方位服務，包括「特管送件、教育訓練、專人服務、專人傳送及專業製備」等五大服務優勢，規劃未來海外發展將以東南亞為主、大陸為輔進行細胞整廠輸出，提供實驗室建置、軟硬體協助等服務。