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春雨11月營收12.08億元 前11月合併營收首度破百億

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

春雨（2012）11月自結合併營收12.08億元，較去年同期成長56.16%，創歷史新高；累計合併營收為107.53億元，較去年同期增加49.17%。

這是春雨有史以來前11月營收首度突破百億元，顯示隨著產能增加、產品結構調整，對業績帶來正面助益，未來年度營收也將擠身至百億元之列。

春雨表示，台灣春雨11月營收亦創歷史新高，主要在11月台灣內銷線材較去年同期增加約85%。中國大陸東莞營收連續三個月成長，且11月營收創近七個月新高。印尼因當地政府加快施打新冠疫苗施的速度，疫情已獲控制，經濟活動回復正常，廠內員工疫苗兩劑施打率已超過99%，使印尼廠出貨量大增，11月營收為今年度次高。

中國人行宣布12月15日下調存款準備率，實施貨幣寬鬆政策，加上大陸房地產調控放緩，激勵鐵礦砂行情，重新站上每噸110 美元，因宏觀因素利多，提振鋼市信心，市場需求前景的預期看好，大陸鋼市走勢可望獲得有利的支撐。

春雨表示，長期來看，全球鋼價將呈現易漲難跌的趨勢，供給面因大陸碳中和因素，鋼材製造成本勢必上升；需求面，因塞港緩解、庫存消化後，各國基礎建設需求將回升，加上歐盟對大陸扣件課徵反傾銷稅，有利台灣扣件業者銷歐。

營收 春雨

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