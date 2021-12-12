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跟進萬海、長榮！近洋線漲勢再起 陽明調漲台灣出口到東南亞各點
越南、印度開始復工，中國趕農曆年前出貨，近洋線近期出現一櫃難求，成為最夯的區域。萬海（2615）12月1日近洋線都已經開始漲，陽明（2609）也通知客戶12月16日起調漲台灣出口至東南亞各線運費。貨攬業者表示，很常出現本周最高價，就是下周最低價。
近洋線龍頭萬海表示，最近亞洲艙位很缺，一瞬間的貨量太大，價格也隨著市場需求調整。萬海12月1日台灣出口到亞洲區間航已經調漲費用，針對市場需求較強勁的航線，反應各種成本上漲，各別調漲運價，目前已經宣布12月20日起調漲台灣出口到泰國的運費，每20呎400美元、每40呎800美元。
繼萬海、長榮（2603）都已經宣布近洋線的漲價計畫，陽明近日才開始通知客戶，要調漲台灣出口到東南亞各點調漲運價每20呎櫃漲600美元、每40呎櫃漲1200美元。
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