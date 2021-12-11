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看好台中七期含金量高！鼎固-KY攜手宏璟砸14億購地

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導

鼎固-KY（2923）今（11）日公告，與宏璟建設以約14.17億元，共同收購位於台中西屯區市政路10號的土地，土地坪數約567坪，兩家公司各持分一半，換算土地每坪單價約250萬，鼎固表示，看好台中七期長線發展，這筆不動產開發案初步規劃將推出中型住宅產品。

台中西屯區市政路10號的土地，位在台中七期的新市政中心，擁高綠蔭覆蓋率特質，街廓寬廣。鼎固控股總經理張能耀表示，台中房市受惠市場置產需求與抗通膨效應等強勁基本面支撐，看好住宅需求將持續成長，此次鼎固購買的地塊位七期市政路，未來此路延伸工程將直通中科，成為科技走廊要道，更為加分。

鼎固今日公告台中七期購地案，地號為台中市西屯區惠國段63號土地及建物產權，位市政路上，該地段在台中七期的含金量相當高，市政路除具備舒適生活環境，散步又可到達惠文路，也連接文心路與公益路商圈，並鄰近家樂福超市，有效彌補大七期最缺乏散步即達的生活機能。

鼎固擅長依地區特色創造產品競爭優勢、開發住商辦複合式大型造鎮建案，今年規劃在台中投資開發張能耀表示，地產開發策略，將秉持城市精華地段為主軸，商用及住宅不動產並重，未來將繼續評估合適的開發機會。

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