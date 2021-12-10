PressPlay攜手天使放大，投資生鮮時書

近年台灣新創圈發展蓬勃，PressPlay攜手天使放大，10日宣布聯手共同投資「生鮮時書」，雙方看好生鮮時書致力開創新型出版服務，在課程內容與文創產品上的表現亮眼；藉由PressPlay與天使放大的緊密結盟，讓新創不只獲得資金挹注以加速拓展，進一步從各自的市場經驗、技術與資源策略整合的注入與輔導，提高知識內容產業的市占率，未來期待以老創挺新創模式，加速台灣知識內容產業升級。

PressPlay以放大創作者影響力經營事業版圖，邁入第五年，希望攜手新創聯盟夥伴共同推動及提供台灣創作者更全面性的服務。PressPlay旗下線上學習平台PressPlay Academy(PPA)在2020年開始與生鮮時書獨家合作線上課程，透過PPA製課經驗、技術與行銷資源的協助，為生鮮時書創造累積超過數千萬營收，並持續5倍成長。

PressPlay共同創辦人林鼎鈞表示，透過平台的技術與服務為創作者提供更多創新且有趣的嘗試，將生鮮時書的合作模式經驗快速複製給予策略聯盟夥伴，共同打造更多具高規格高品質的課程，開發更多有趣的互動功能。未來PressPlay將會代理海外課程進入華語市場，進一步拓展海外市場。

天使放大是由文化內容策進院與貝殼放大群眾集資顧問公司共同成立，以文創產業為主要投資領域。天使放大執行長廖薏淳強調，過去著重投資出品文化內容的團隊，首次嘗試投資不只是打造文創爆品的生鮮時書，更能給予創作者360度的顧問服務，舉凡製作線上線下課程、出書、乃至打造更多品牌周邊商品企劃。看好生鮮時書未來能再賦能其他被投資的文創團隊，打造更完整的生態圈，期待共同扶持更多台灣文創團隊，更能往國際化邁進。

生鮮時書以知識延伸至多元載體為目標不斷拓展商業模式，獨創365天收錄365句台灣作家品的「讀曆書店」，在台灣文創商品市場競爭激烈中，連續兩年創破千萬銷售佳績，更成為銷售至海外市場的品牌明星產品。

生鮮時書在2020年開始發展多元業務，將知識延伸至線上課程，今年攜手「閱讀前哨站」站長瓦基共同打造閱讀寫作線上課程，超過2500人響應支持的佳績。同時，也邀請暢銷作家歐陽立中推出「爆文寫作」線上課程，創造近千萬銷量的亮眼成績。