LINE旅遊統計三大旅遊喜好：泡湯、露營、特色場館

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

全球旅遊市場今年持續受新冠肺炎疫情影響，5月三級警戒後，政府更一度宣布全面暫停國內觀光旅遊活動，至8月才逐步對外出旅遊等相關活動解禁。台灣民眾近期才開始對外出旅遊恢復信心，再次湧現國旅出遊熱潮。

LINE旅遊統計2021台灣用戶最愛三大年度旅遊形式，包括戶外露營、溫泉泡湯、特色場館

觀察到，8月起因疫情逐漸穩定，國內旅遊搜尋量開始回溫，顯示民眾意願旅遊大增，加上中秋、雙十節連假，以及年末出遊的帶動，10月更到達今年度用戶、流量、營收的高峰。就LINE旅遊流量數據顯示，目前台灣民眾已著手規劃明年春節假期旅行，國內旅遊市場可望穩定成長。

LINE旅遊同步盤點出平台上三大最受歡迎的旅遊形式，因應疫情，戶外旅遊風潮崛起，到了年末，熱潮持續升溫，包括阿里山、嘉義太平雲梯露營景點與露營產品廣受關注。季節性產品像是溫泉、賞櫻、澎湖花火節等季節限定的旅遊產品，在特定季節均有亮眼表現。景點玩膩了！全台各大特色場館與活動成了今年親子、家庭、約會等族群最愛地點，像是10月起在台北展出的TeamLab便有超高人氣。

LINE旅遊觀察，這兩年隨著疫情起伏，國人旅遊型態變得更加多元，除了國內各地旅遊持續穩定發展，降級與疫苗施打率提升的雙雙帶動下，民眾對於封閉式場館、遊樂園與主題公園的接受度便有所提升，像是X-Park、國立海洋生物博物館等；也更有意願購買飯店餐券來享用高級、奢華的精緻美食；

此外，在今年下半年旅遊回溫後，跨城市的旅遊商品，如交通票券、租車業務業績亦有明顯成長。近期LINE旅遊更發現民眾對於出國旅遊的嚮往化為行動，像是機票服務、日本大阪旅遊等相關字詞的搜尋與瀏覽量有顯著增長

LINE旅遊數據顯示，今年平台上國旅熱搜城市，六都有三城市上榜，前三名依序為台中市、台南市與高雄市。LINE旅遊評估，熱搜榜第一名的台中市因地處台灣中部地方，為一交通樞紐的中介區域，跨城市旅遊移動方便，且其觀光、美食等相關景點豐富多元，為各地遊客開展週末、短期小旅行的首選；古都台南市則長期為台灣民眾最愛的觀光城市之一；高雄市因接下來將舉辦大型演唱會與2022台灣燈會而開始吸引民眾搜尋景點與訂房相關資訊。

LINE旅遊表示，優化、全新改版的「行程」功能，提供更簡潔乾淨的行程介面、更便利好用的行程排序以及優化地圖上的景點檢視等共3大特點，旅遊達人更可以公開自己規劃的行程讓所有用戶參考。

LINE 疫情 觀光

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