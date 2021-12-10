富旺前11月營收20.69億 台中「雍華」完工添動能

富旺國際（6219）公布11月合併營收7,312萬元、年減52.4%，累計前11月合併營收20.69億元、年減4.1%；今年以來主要受惠於世界之翼、匯幸福、站前大時代、富旺科技園區等已完工成屋銷售業績認列所致。

富旺指出，本土疫情趨緩，買房熱度升溫，今年受益台積電（2330）設廠議題發燒，帶動高雄楠梓周邊居住需求強勁，台中亦在交通建設蓬勃發展下，推進自住、換屋族積極買房，也讓深耕台中及跨足高雄房地產的富旺，今年前11月簽約戶數年增達61%。

富旺進一步表示，公司位於台中市北屯區建案「雍華」，已於本月完工，此案基地鄰近主要幹道太原路，擁有台中後花園之稱的大坑與萬坪新都生態公園，交通便利與生活機能豐沛。

雍華產品規劃大3房與4房，除了首購族、小家庭兩大主力客群，也有不少退休族及外籍人士看準宜居環境購買自住，目前已接近完銷，待完成過戶交屋後，將陸續認列營收，為近期營運增添新動能。

內政部不動產住宅價格指數，110年第2季全國住宅價格季指數為112.42，年增6.67%，顯示經濟逐步回溫，而從六都最新公告的「建物買賣移轉棟數」顯示，11月六都移轉棟數合計近2.6萬棟，月增9%且年增6%，可見房產市場交易維持熱絡。

展望未來，富旺對未來營運成長深具信心，除了雍華以外，今年底前即將完工的建案包括新竹站前富時代及站前新時代等，總銷共16.37億元，平均銷售率已達91%。加上烏日高鐵特區複合性百貨商城正緊鑼密鼓籌辦中，將齊步助力明年營運表現。

另外，富旺手握仍有高達93億元的線上建案，依各案完工進度及成屋銷售表現來看，已確保未來三年，每年都能持續穩定獲利，對富旺創造長期營運成長動能。