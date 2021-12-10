富旺前11月營收20.69億 台中「雍華」完工添動能

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導

富旺國際（6219）公布11月合併營收7,312萬元、年減52.4%，累計前11月合併營收20.69億元、年減4.1%；今年以來主要受惠於世界之翼、匯幸福、站前大時代、富旺科技園區等已完工成屋銷售業績認列所致。

富旺指出，本土疫情趨緩，買房熱度升溫，今年受益台積電（2330）設廠議題發燒，帶動高雄楠梓周邊居住需求強勁，台中亦在交通建設蓬勃發展下，推進自住、換屋族積極買房，也讓深耕台中及跨足高雄房地產的富旺，今年前11月簽約戶數年增達61%。

富旺進一步表示，公司位於台中市北屯區建案「雍華」，已於本月完工，此案基地鄰近主要幹道太原路，擁有台中後花園之稱的大坑與萬坪新都生態公園，交通便利與生活機能豐沛。

雍華產品規劃大3房與4房，除了首購族、小家庭兩大主力客群，也有不少退休族及外籍人士看準宜居環境購買自住，目前已接近完銷，待完成過戶交屋後，將陸續認列營收，為近期營運增添新動能。

內政部不動產住宅價格指數，110年第2季全國住宅價格季指數為112.42，年增6.67%，顯示經濟逐步回溫，而從六都最新公告的「建物買賣移轉棟數」顯示，11月六都移轉棟數合計近2.6萬棟，月增9%且年增6%，可見房產市場交易維持熱絡。

展望未來，富旺對未來營運成長深具信心，除了雍華以外，今年底前即將完工的建案包括新竹站前富時代及站前新時代等，總銷共16.37億元，平均銷售率已達91%。加上烏日高鐵特區複合性百貨商城正緊鑼密鼓籌辦中，將齊步助力明年營運表現。

另外，富旺手握仍有高達93億元的線上建案，依各案完工進度及成屋銷售表現來看，已確保未來三年，每年都能持續穩定獲利，對富旺創造長期營運成長動能。

營收 建案

延伸閱讀

僧多粥少景氣好 竹科人搶買預售建案

和大11月營收攀同期次高 明年可望再創新高

預售屋市場搶搶滾 全年總銷有望破兆元 熱銷王前5案新竹佔2名

樺漢11月營收月增25% 重返百億元

相關新聞

炒房最重「抓去關」 北市建商公會理事長：標準在哪？

內政部祭五重拳擬以罰款、刑責嚴懲炒房客，台北市不動產開發商業同業公會理事長陳勝宏今（10）日強調，政府對於「炒房」沒有客...

台中港務分公司與沃旭能源合作 台中港37號碼頭竣工

台灣港務公司台中港務分公司今(10)日宣布，與沃旭能源合作興建的台中港#37重件碼頭60公尺已經竣工，未來沃旭能源將併同...

旺宏培育創新科技人才 獲教育部社會教育貢獻獎肯定

由旺宏（2337）捐助成立的財團法人旺宏教育基金會長期致力於推廣科普教育及培育創新科技人才，今(10)日獲得教育部部長潘...

勇敢追夢不畏懼！安麗董事長林彥秀：協助追夢者圓夢

長期關懷兒少發展的安麗希望工場慈善基金會昨（9）日，連續9年舉辦「小夢想‧大志氣」追夢計畫，並公佈本屆得獎名單。安麗希望...

華航貨收140億元再攀高峰 前11月業績突破千億大關

華航（2610）集團11月份合併營業收入為153.69億元，較去年同期增加53.14億元，增幅52.85%。其中，客運收...

內政部重手打炒房 賴正鎰：還讓不讓人活了？

針對內政部打算祭出五項新鐵腕措施，全國商總主席賴正鎰今天說，政府用嚴法來限制人民買賣自由，是開民主倒車，要將房地產往死裡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。