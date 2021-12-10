寶成越南廠復工順利 11月營收189.85億、連三月正成長

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布11月自結合併營收為189.85億元，月增9.7%、年減11.8%，累計前11月合併營收2,177.16億元、年減3.9%。隨著越南廠復工腳步加快，寶成已連續三個月營收呈月增走勢。

寶成指出，越南最大的生產基地寶元鞋廠，復工率已超過85%；集團正積極進行招工作業，由於客戶補庫存需求增強，目前訂單滿手，預期營收將可逐月增長。

寶成持股51.11%的重要子公司裕元工業，11月自結營收為6.76億美元（折合約新台幣189.01億元），較去年同期減少7.3%；累計前11月自結營收為77.38億美元，則較去年同期增加1.5%。

寶成表示，就製鞋業務而言，11月以美元計營收除較上月持續增長之外，並已較去年同期恢復正成長。目前，越南廠區的產能恢復已達疫情前（今年上半年）的80%以上。

而由裕元工業通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，11月自結營收為人民幣14.30億元（折合約2.21億美元），較去年同期減少30.3%；累計前11月營收為人民幣214.32億元（折合約33.18億美元），則較去年同期減少7.2%。

展望未來，新冠疫情加速供應鏈整合，製鞋業供應商大者恆大已成趨勢，業界預期，明年上半年將有強勁的補庫存需求，下半年各主要品牌營收成長力道十足，寶成營運可望逐季增溫，後市看俏。

寶成說，目前公司訂單滿手，且客戶需求明確，明年將重啟擴產政策，預計在印尼中爪哇、西爪哇等地擴廠，越南則等疫情穩定之後進行擴線。