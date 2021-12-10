東台受惠汽車業景氣回升 11月營收8.86億、年增近24%

工具機大廠東台精機（4526）今(10)日公布11月合併營收8.86億元，月增25.8%、年增23.7%；累計前11月合併營收88.27億元，年增27.3%；東台表示，主要受到汽車產業景氣回升，客戶添購新設備所帶動。

就集團整體而言，來自工具機營收占83%，電子設備營收占17%。在產品應用面的表現，汽機車產業約占營收40%，電子業約占17%，航太業約占7%。至於市場面，仍以台灣、大陸為主要市場，約占70%，亞洲其他地區約11%，歐美地區則占19%。

2021台灣電路板產業國際展覽會將於12月21日至23日，假台北南港展覽館展出，東台精機此次攜手東捷科技展出。本屆展覽以「5G與IC承載解決方案」為主題。

為呼應5G應用與IC載板需求，滿足大尺寸、高層數、小孔徑與高精度技術趨勢，東台推出「TDL系列─高精度線性馬達機械鑽孔機」，以標準檯面及大檯面，搭配不同主軸轉速，提供客戶多元選擇。

全新產品TDL-635，搭載35萬轉主軸及線性馬達系統，標榜可提供高效、精準且穩定的加工能力。另外搭配CCD視覺技術，透過視覺技術可對全版面、個別區塊或單孔進行位置與角度補正，提高加工精度。

其他展出包含CO2/UV光源TLCU-660雷射加工機，針對5G通信板及ABF載板之高精度鑽孔加工，提供穩定、高精度的解決方案。

東台與東捷隨後也將參加12月28日至30日舉行的SEMICON Taiwan國際半導體展，此次以扇出型封裝半導體雷射鑽孔需求為重點，提供3D封裝製程中的開孔技術能量，幫助半導體業者在封裝多層化設計上，更具效益。

東台集團旗下子公司榮田精機的「VL-400C-2R智能化雙滑枕數控立式車床」，近期榮獲台灣精品獎肯定，研發實力獲台灣優質創新產品最高榮耀肯定。

這項產品主要鎖定風力發電產業，響應政府政策綠能、替代能源的發展，訴求以車削加工取代磨技術，不僅生產效率大幅提升、將原本需要兩台配置的工程集至一台VL-400C-2R即可完成，可節省30%加工時間及30%的整體加工成本。