華航貨收140億元再攀高峰 前11月業績突破千億大關

華航（2610）集團11月份合併營業收入為153.69億元，較去年同期增加53.14億元，增幅52.85%。其中，客運收入5億元，較前月增加5.92%，較去年同期減少26.48%；貨運收入140.90億元，較前月增加2.74%，較去年同期增加53.79億元，增幅61.75%，主因為在疫情間高效整合客貨機運能配置，提高貨機比重優先佈局於營收較高的美洲航線，大幅推升貨收，且出口艙位需求穩健強勁，維持艙位高裝載率，帶動運價維持高檔，致使整體貨運收入較去年同期成長，今年累計至11月為止貨收已突破千億大關。

東南亞疫情逐漸趨緩，大陸地區生產量能回溫，然海運壅塞情況持續，促使貨運出口市場艙位需求強勁，3C高科技、汽車零件、半導體、電商貨需求持續殷切，往歐美艙位需求殷切，拉升美線及大陸線運價上漲。展望貨運市場，預期整體市場總艙位仍呈現供不應求態勢，運價可望維持相對高檔水準；本公司除配合市場需求，爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備等，並配合短期高價包機需求，機動調節客機載貨航班配置，爭取整體最佳營收。

華航為亞洲第一家中華信評展望調為「穩定」的航空公司，除持續以貨運為營運重心，華航也密切掌握客運市場動態，依各國邊境管制措施及市場需求，維持客運重點航線營運、實施多元載客方案，並依指揮中心公布高風險國家最新資訊，機動調整航班規劃。